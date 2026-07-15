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Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Збитий приціл Путіна

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Антибалістична коаліція змушує російських пропагандистів панікувати, а технологічна перевага союзників України ламає стратегію Кремля

В російському інтернет-виданні «Репортер», яке активно транслює антиукраїнську та мілітаристську риторику, та публікує коментарі військових пропагандистів, з’явився матеріал під промовистою назвою «Антибалістична коаліція позбавить Росію останнього неядерного аргументу».

У ній зокрема зазначається: «Війна на виснаження, в яку перетворилася спеціальна військова операція, на п’ятому році свого проведення все швидше наближається до своєї термінальної стадії. Технологічна перевага і колосальні ресурси колективного Заходу невблаганно скорочують часове вікно, відведене нашій країні для рішучого перелому війни за майбутнє Росії та України».

Російські пропагандисти починають панікувати та дуже бідкаються, що останній «козир» диктатора Путіна – балістичні російські ракети, скоро можуть стати неефективними. А технологічна перевага і колосальні ресурси об’єднаного Заходу стрімко скорочують час балістичної переваги Москви.

Варто звернути увагу на те, що ця публікація в російському «Репортері» є показовим прикладом трансформації російського інформаційного дискурсу на тлі затяжної війни Московії проти України. І якщо протягом перших років повномасштабного вторгнення кремлівська пропаганда послідовно демонструвала абсолютну впевненість у військовій перевазі Росії, то тепер дедалі частіше навіть наближені до влади коментатори змушені визнавати зміну стратегічного балансу.

При цьому вони не відмовляються від «пропагандистської логіки», а лише адаптують її до нових реалій, пояснюючи труднощі не системними прорахунками режиму Путіна, а нібито «безмежними ресурсами колективного Заходу». Саме тому подібні публікації стають індикатором еволюції російської політичної риторики та зміни психологічних установок всередині пропагандистського середовища.

Однак особливо показовим є те, що автори фактично визнають скорочення технологічної переваги Росії у сфері ракетного озброєння. Протягом багатьох років Кремль будував свою зовнішньополітичну стратегію навколо демонстрації так званих «аналогов нєт» – новітніх систем озброєнь, які мали забезпечити Москві особливий статус в міжнародній політиці.

Гіперзвукові комплекси, оперативно-тактичні ракети, балістичне озброєння та інші високоточні засоби ураження активно використовувалися не лише як військовий ресурс, а й як інструмент політичного тиску. Кремль прагнув сформувати у міжнародної спільноти переконання, що Росія здатна завдавати ударів, від яких практично неможливо захиститися. Саме цей образ мав компенсувати економічне відставання Російської Федерації, критичну технологічну залежність від імпорту та обмежені можливості для довготривалого економічного суперництва із Заходом.

Однак війна проти України стала безпрецедентним випробуванням цієї концепції. Вперше російські високотехнологічні системи застосовуються систематично, у великих масштабах і в умовах протидії сучасним західним технологіям.

Та якщо на початковому етапі війни окремі типи російських ракет дійсно становили надзвичайно складну проблему для української протиповітряної оборони, то поступово ситуація почала змінюватися. Україна отримала сучасні системи ППО різних типів, була створена багаторівнева архітектура протиповітряного захисту, а країни-партнери значно активізували координацію у сфері передачі відповідних технологій, засобів виявлення та перехоплення повітряних цілей.

Крім того, важливо зазначити, що ефективність протиракетної оборони не є абсолютною: жодна існуюча система не гарантує стовідсоткового перехоплення всіх балістичних ракет, а результат залежить від типу ракет, кількості одночасних пусків, насиченості удару та інших оперативних факторів.

Саме тому в російському інформаційному просторі дедалі частіше з’являються тривожні оцінки щодо створення «антибалістичної коаліції». Бо цей термін відображає тенденцію до поглиблення міжнародної співпраці у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України.

Для Кремля це становить серйозний виклик, адже мова йде не лише про передачу окремих комплексів, а про інтеграцію різних систем спостереження, раннього попередження, управління та перехоплення в єдину архітектуру, здатну поступово підвищувати рівень захисту від повітряних загроз.

Особливу увагу привертає зміна психологічного акценту у самій російській пропаганді. Якщо раніше будь-яке постачання західного озброєння висміювалося або представлялося як таке, що не здатне змінити перебіг російсько-української війни, то нині навіть штатні пропагандисти змушені говорити про технологічну перевагу Заходу.

Це фактично означає непряме визнання того, що військово-промисловий потенціал демократичних держав значно перевищує можливості російської економіки. Адже сукупний економічний потенціал країн, які підтримують Україну, є кратно більшим за російський, а їхні наукові, виробничі та інноваційні можливості дозволяють адаптуватися до нових викликів значно швидше. Саме ця обставина дедалі більше визначає довгострокову динаміку війни.

Проте не менш показовою є теза про «часове вікно», яке нібито стрімко закривається для Росії. І попри очевидний пропагандистський характер цього формулювання, воно відображає усвідомлення того, що війна дедалі більше переходить у площину економічного, технологічного та виробничого змагання.

А у такому форматі конфлікту вирішальне значення мають не лише запаси озброєнь, а й здатність швидко виробляти нові системи, модернізувати наявні технології, підтримувати логістику та протягом тривалого часу фінансувати масштабні військові програми.

Для Росії ця перспектива є особливо складною через дію міжнародних санкцій, обмеження доступу до критично важливих технологій та високотехнологічних компонентів, а також необхідність витрачати значні ресурси на підтримання інтенсивності бойових дій.

Хоча російська оборонна промисловість змогла адаптуватися до частини обмежень і наростити випуск окремих видів озброєнь, вона продовжує залежати від складних виробничих ланцюжків та імпортних технологій. Водночас країни, які підтримують Україну, мають значно ширші можливості для масштабування виробництва, інвестування у дослідження та розробки й розвитку нових оборонних рішень.

Також необхідно враховувати, що сучасна війна дедалі менше визначається окремим видом озброєння. Перевага формується через поєднання розвідки, систем зв’язку, автоматизації управління, безпілотних платформ, високоточних засобів ураження, електронної боротьби та протиповітряної оборони.

Саме інтеграція цих компонентів забезпечує якісно новий рівень ефективності. У цьому контексті навіть значний арсенал балістичних ракет не гарантує досягнення стратегічних цілей, якщо противник поступово підвищує спроможність виявляти, відстежувати та перехоплювати частину таких загроз.

Характерно, що російська пропаганда дедалі частіше використовує формулу про «війну за майбутнє Росії та України». Подібна риторика покликана представити агресію як екзистенційний конфлікт, у якому будь-які втрати виправдовуються необхідністю боротьби за виживання держави. Такий підхід має насамперед внутрішньополітичне значення: він спрямований на підтримання мобілізаційних настроїв у російському суспільстві та пояснення затяжного характеру війни.

Наразі ця публікація «Репортера» є цікавою не стільки своїми висновками, скільки тим, що вона демонструє зміни у російському інформаційному просторі. Навіть автори, які чітко і послідовно дотримуються прокремлівської позиції, дедалі частіше змушені визнавати існування довгострокових викликів для російської військової стратегії.

Водночас ці їхні тексти залишаються елементом московської пропаганди і тому подібні матеріали становлять цінність передусім як джерело для вивчення трансформації офіційної та навколоофіційної російської риторики.

Вони свідчать про те, що інформаційна машина Кремля поступово переходить від демонстрації безумовної впевненості до пояснення причин, через які війна затягується і чому технологічне суперництво із західними державами стає дедалі складнішим для Росії.

Саме ця еволюція дискурсу може бути одним із непрямих індикаторів того, як у російському політичному середовищі переосмислюють перспективи тривалого військового протистояння, готуючи російське населення до того, що війна триватиме роками, а виснаження ресурсів стане новою соціально-економічною нормою.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда війна технології озброєння

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