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«Путін припустився історичної помилки». МЗС України назвало єдиний вихід для диктатора

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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«Путін припустився історичної помилки». МЗС України назвало єдиний вихід для диктатора
Президент Росії Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Сибіга вважає, що ситуація для Кремля лише погіршуватиметься
 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Сили оборони здійснюють далекобійні удари по воєнних об'єктах на території держави-агресора виключно зброєю власного, українського виробництва. Очільник відомства вкотре закликав лідера Кремля визнати поразку та негайно закінчити війну. Про це дипломат написав на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Х, інформує «Главком».

Андрій Сибіга наголосив, що успішні атаки по військових об'єктах у глибокому тилу РФ здійснюються розробками українського оборонно-промислового комплексу. Водночас російська пропаганда роками намагається переконати власне населення, що Росія нібито веде війну проти всього «колективного Заходу».

«Це мало на меті приховати приниження Путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова війна. Війна проти країни, яка, за його словами, не існувала і мала розвалитися ще багато років тому», – підкреслив очільник закордонного відомства.

За словами міністра, російський диктатор не просто прорахувався у лютому 2022 року, а зробив фатальну помилку, яка матиме руйнівні наслідки для його майбутнього. Західні санкції, міжнародна ізоляція та перенесення бойових дій на територію РФ лише посилюватимуть кризу всередині країни-агресорки.

«З кожним місяцем, протягом якого він відмовляється це визнати й припинити цю війну, ситуація для нього та його режиму лише погіршуватиметься», – попередив дипломат.

Андрій Сибіга зазначив, що у Кремля досі залишається один простий і зрозумілий дипломатичний вихід із глухого кута, який дозволить припинити кровопролиття.

«У будь-який момент Путін має вихід із ситуації. Йому просто потрібно наказати своїм окупаційним військам припинити вогонь і закінчити війну», – резюмував міністр закордонних справ України.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський після засідання «Рамштайн» і саміту Ради Україна–ЄС у Брюсселі записав аудіокоментар для журналістів. Глава держави попередив: послаблення Путіна не означає зниження загрози – Росія посилюватиме ракетні та дронові удари, тож українцям потрібно користуватися укриттями. Він також пояснив мотивацію Путіна: той боїться повернення власної армії додому і тому уникає завершення війни без перемоги. Мета Кремля – відновлення Радянського Союзу, а без України це неможливо.

До слова, Європейський Союз не повинен поспішати з початком мирних переговорів із Росією, оскільки Кремль наразі не зацікавлений у реальному діалозі щодо завершення війни. Таку позицію висловив президент Литви Гітанас Науседа під час засідання Європейської ради у Брюсселі.

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Теги: МЗС війна путін Андрій Сибіга

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