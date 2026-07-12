Як зробити, щоб «прості росіяни» захотіли закінчення Путіним війни? 

Необхідно, щоб кожен росіянин відчув на собі реальну ціну цієї злочинної війни

Геополітичний реваншист Путін своїми діями демонструє, що готовий воювати з Україною вічно, якщо вона не погодиться на капітуляцію. І хоча розвиток подій показує, що Москва не перемагає, але російський диктатор весь час висуває одні й тій ж самі нереалістичні вимоги. Як зробити, щоб «прості росіяни» самі захотіли закінчення Путіним війни?

Щоб ті, хто роками повторювали, що вони політикою не цікавляться, визнали необхідність закінчення війни, потрібно зруйнувати їхнє відчуття безпеки та ізоляції від фронту. Аби санкції безпосередньо вдарили по їхньому повсякденному рівню життя, та водночас прорвати інформаційну блокаду кремлівської пропаганди. Продемонструвавши реальні масштаби втрат російської армії та критичну ситуацію в економіці Російської Федерації.

Хоча дещо в цьому напрямку вже вдалося зробити, але для досягнення системного перелому цього все ще недостатньо, оскільки значна частина російського населення продовжує жити в умовах пасивної економічної адаптації, вибудовуючи нові психологічні механізми захисту від реальності.

Прорив цієї оборони вимагає суттєвого посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, який буде здатен зруйнувати внутрішні інструменти компенсації втрат і різко безпосередньо вплинути на базовий рівень добробуту московитів. Подальша стратегія має фокусуватися не лише на обмеженні ресурсів агресора, а водночас і на системному прориві цього психологічного вакууму для демонстрації реальної ціни війни.

Це означає, що санкції повинні стати не просто економічним бар’єром, а й відчутним каталізатором внутрішніх змін суспільних настроїв на Росії. Перетворюючи абстрактні цифри макроекономічних втрат на конкретні побутові труднощі, які змусять пересічного громадянина Росії усвідомити прямий зв’язок між злочинними діями його влади, яка розв’язала страшну криваву війну в Україні, та власним зубожінням.

Що позбавить кремлівський режим можливості далі купувати лояльність власного населення та конвертує приховане суспільне невдоволення у реальний внутрішній тиск на політичне керівництво Російської Федерації.

Оскільки очевидно, що тільки через повне руйнування відносної зони комфорту всередині Московії можна досягти критичного зниження її здатності фінансувати та продовжувати довготривалу агресію в Україні.

Необхідно переорієнтувати міжнародні обмеження з пасивного стримування воєнного потенціалу на активне виснаження соціально-економічного фундаменту російського тоталітаризму.

І це надзвичайно важливо, оскільки лише повна економічна ізоляція та позбавлення агресора ресурсів для ведення війни здатні примусити його до реального миру, зупинити фінансування воєнної машини та підірвати внутрішню стабільність путінського режиму, який загрожує глобальній безпеці.

Ми бачили, як негативно на настої «простих росіян» щодо продовження війни в Україні подіяв неочікуваний для них дефіцит бензину, який їм принесли «добрі українські дрони». Що методично та високоточно вражають ключові нафтопереробні заводи та нафтобази на території РФ.

А це показує, що такі заходи здатні успішно діяти. І якщо Путіна це не переконає, то наступним кроком мусить стати дефіцит продуктів. Хоча б такий, який зараз відчувається в окупованому Криму. Масштабна інфляція та порожні полиці в магазинах здатні підштовхнути «пересічних росіян» до протестів щодо дій режиму Путіна.

Історичний досвід переконливо свідчить, що відсутність базових товарів, зокрема палива та продовольства, є одним із найпотужніших чинників для дестабілізації тоталітарних режимів. Адже він руйнує негласний суспільний договір між диктатором і населенням, де лояльність обмінюється на стабільність та ситість.

Удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ наочно продемонстрували вразливість її тилу, що викликало перші серйозні тріщини в ілюзіях безпеки пересічних росіян. Змусивши їх усвідомити: війна, яку їм кремлівські пропагандисти подавали як віддалене медійне шоу, здатна в будь-який момент залишити їх без пального, світла та звичного комфорту.

Перенесення цього досвіду на продовольчу сферу за прикладом тимчасово окупованого Криму, де логістичний колапс вже періодично створює порожні полиці в магазинах, може перетворити пасивну підтримку війни на гостре внутрішнє невдоволення.

Для середньостатистичного громадянина Росії війна залишатиметься прийнятною лише доти, доки вона виглядає, як картинка по телевізору і не заважає щоденному побуту. Щойно війна зачепить холодильник кожної родини у вигляді дефіциту хліба, молока чи ліків, пропаганда швидко втратить свою облудливу ефективність, поступаючись місцем первинному страху за виживання.

Ураження ключових залізничних вузлів, портової інфраструктури, великих розподільчих центрів та оптових складів на території тоталітарної Московщини може створити ізольовані зони продовольчої кризи всередині цієї країни. А це змусить Кремль обирати між забезпеченням фронту та утриманням порядку в регіонах, що неминуче призведе до логістичного хаосу та посилення панічних настроїв серед росіян.

Тому економічний та логістичний тиск на повсякденне життя населення Російської Федерації є критично важливим асиметричним інструментом у російсько-українській виснажливій війні.

Дефіцит продовольства та товарів першої потреби спроможний трансформувати побутове невдоволення росіян у пряму загрозу для путінського режиму. Оскільки порожні полиці магазинів та стрімке зростання цін зруйнують видимість стабільності, змушуючи російське населення перемикатися з підтримки агресивної зовнішньої політики диктатора Путіна на власне виживання.

Навіть тоді, коли репресивна машина Путіна ефективно придушує політичні протести, вона стане безсилою проти хаотичних «голодних» бунтів або масової паніки, викликаної тотальним дефіцитом, оскільки такі процеси не мають єдиного лідера і керуються базовими інстинктами.

Логіка подій доводить, що порушення внутрішньої стабільності Росії через дефіцит ресурсів є реальним шляхом до виснаження її військового потенціалу, оскільки змусить Кремль витрачати ці резерви на гасіння соціальних пожеж замість ведення війни. Адже в такому разі Путіну доведеться обирати між збереженням своєї влади та окупацією України.

Цей вибір неминуче призведе до критичного перенапруження всієї державної системи Російської Федерації, оскільки масштабне урізання фінансування соціальних програм, затримки виплат бюджетникам та стрімке зубожіння населення в регіонах спровокують хвилю локальних протестів і міжетнічної напруги, які Кремль уже не зможе ігнорувати.

Щоб утримати контроль над ситуацією всередині країни та придушити потенційні бунти, Путін буде змушений перенаправляти колосальні фінансові потоки, залишки дефіцитної техніки та, найголовніше, найбільш боєздатні силові підрозділи, включаючи Росгвардію та спецслужби, з лінії фронту вглиб Росії для поліцейських і каральних функцій.

Ослаблення військової машини на передовій через брак ресурсів і засобів внутрішньої безпеки оголить логістичні ланцюжки та знизить боєздатність окупаційних військ, що відкриє для Збройних Сил України стратегічні можливості для ефективного звільнення територій. Що зрештою змусить російську верхівку капітулювати або радикально переглянути свої загарбницькі плани заради власного виживання.