Україна відкрила базу даних про трофейну російську техніку

Користувачі отримають доступ до каталогу креслень, технічних характеристик і результатів аналізу трофейного російського озброєння

Україна відкрила для вітчизняних фахівців та міжнародних партнерів доступ до інформації про російські зразки озброєння.

Відповідні дані розміщені на державному порталі TrophyLab, який став єдиним центром дослідження трофейної техніки. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

«Увесь цивілізований світ отримає інформацію про російські військові технології, зокрема ракети. Ці знання пришвидшать розробку ефективних засобів протидії для України та допоможуть іншим партнерам посилити свою обороноздатність», – зазначила вона.

Платформа TrophyLab об’єднує виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення російського озброєння й обміну результатами досліджень. Вона акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільних наукових установ.

За словами Свириденко, користувачі отримають доступ до каталогу креслень, технічних характеристик і результатів аналізу трофейного російського озброєння.

«Це спільна база знань, яка дозволяє використовувати вже проведені дослідження та швидше створювати рішення для протидії», – наголосила прем’єрка.

Отримати доступ до каталогу зможуть українські наукові організації, військові частини Сил оборони, виробники оборонних технологій, державні установи та оборонні відомства країн-партнерів, а також іноземні оборонні компанії, які відповідають вимогам Міноборони.

«Це вагомий внесок України у міжнародну безпеку та обороноздатність країн-партнерів», – підкреслила Юлія Свириденко.

До слова, у 2026 році фіксується різке зростання кількості атак із застосуванням реактивних «шахедів», насамперед для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Новий російський екземпляр – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети.