Китай зайняв позу страуса? Україна б’є на сполох через імпортні начинки у російських дронах і ракетах

Владислав Власюк: китайських компонентів у російському озброєнні, яке летить на Україну, стало більше

Минуло пів року з часу, як Україна проінформувала Китай про виявлені у російському озброєнні комплектуючі китайського походження

Китай досі не надав Україні результатів жодного розслідування щодо потрапляння компонентів його виробництва до російського озброєння. Про це під час спілкування з журналістами заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

Посадовець зазначив, що Україна систематично інформує китайську сторону про виявлені у російських ракетах та безпілотниках комплектуючі китайського походження, однак поки не бачить практичних результатів такої комунікації.

«Пів року тому китайська сторона отримала від нас аналіз компонентів. Відтоді ми не отримали жодної змістовної відповіді щодо того, які заходи були вжиті або які перевірки проведені», – зазначив Власюк.

Він підкреслив, що Україна не ставить під сумнів офіційну позицію Пекіна про непостачання летальної зброї Росії. Водночас Київ очікує реакції на факти використання китайських деталей у російському військовому виробництві.

За словами Власюка, після одного з нещодавніх масованих ударів по столиці українські фахівці зафіксували у російській зброї компоненти, виготовлені на китайському підприємстві вже цього року. Інформацію про походження деталей разом із фотоматеріалами передали китайським дипломатам.

Утім, як зазначив уповноважений президента, відповіді щодо результатів можливих перевірок або розслідувань Україна так і не отримала.

Власюк також звернув увагу на те, що останнім часом китайські компоненти дедалі частіше фігурують серед деталей, які знаходять у російських ракетах та безпілотниках.

«Якщо говорити загалом, то китайських компонентів стало більше. Це тенденція, яку ми спостерігаємо», – сказав він.

Посадовець додав, що саме відсутність реакції на передані Україною матеріали стала однією з причин запровадження санкцій проти окремих китайських компаній, продукцію яких було виявлено у зброї РФ. За словами Власюка, українська сторона продовжить передавати партнерам інформацію про іноземні компоненти в російському озброєнні та наполягатиме на посиленні контролю за їхнім постачанням.

Як повідомляв «Главком», 8 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній-постачальників із Китаю. Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.

Санкції було запроваджено після того, як слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.

Також на початку червня 2026 року стало відомо, що Європейський Союз готується перекрити канали постачання військових компонентів до Росії. Під прицілом нових обмежень опинилися компанії з Китаю та Туреччини, які допомагають агресору створювати безпілотники, купувати хімікати та обходити нафтове ембарго.