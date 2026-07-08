Атака на Харків: є загиблі та понад 20 постраждалих (фото)

У лікарні наразі перебувають п’ятеро людей, один чоловік – у важкому стані

Сьогодні, 8 липня, окупанти атакували п’ятиповерховий житловий будинок в Немишлянському районі Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«У будинку частково зруйновано п’ятий поверх, поряд пошкоджено два автомобілі. У ще одному місці влучання загорілася господарча споруда на площі 40 м кв., її вже локалізували», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, наразі відомо про 23 постраждалих

«16 людей зазнали поранень, зокрема хлопці 17, 16, трьох років і 12-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають п’ятеро людей, один чоловік – у важкому стані, в операційній. Ще сім постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці», – додав Синєгубов.

Очільник ОВА зауважив, що внаслідок атаки загинули двоє людей приблизно 60-річного віку, їхні дані уточнюються. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, уночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах Києва. Зокрема, внаслідок атаки є загибла та постраждалі.

Також уночі російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами. Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону.