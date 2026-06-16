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Зеленський назвав головну загрозу на шляху України до ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський назвав головну загрозу на шляху України до ЄС
Президент України висловився про можливе втручання РФ у процес вступу до ЄС
скріншот з відео Reuters

Президент пояснив, чому Кремль зацікавлений у затягуванні євроінтеграції Києва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагатиметься заблокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо процес євроінтеграції не просуватиметься достатньо швидко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Відповідну оцінку Зеленський озвучив, коментуючи свою зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту G7.

За словами президента, німецька сторона знає про прагнення України отримати прискорений механізм інтеграції до Європейського Союзу. Київ розраховує, що переговорний процес відбуватиметься максимально динамічно, аби уникнути додаткових ризиків.

Зеленський наголосив, що зволікання може створити можливості для Росії вплинути на перебіг євроінтеграції України. «Росія знайде спосіб заблокувати вступ до ЄС, якщо ми не будемо просуватися швидко», – заявив глава держави.

Президент переконаний, що Кремль не зацікавлений у європейському майбутньому України та робитиме все можливе для перешкоджання цьому процесу. «Вони не хочуть бачити нас успішними», – підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що Україна не просить особливих умов членства в Європейському Союзі. За його словами, Київ прагне отримати ті самі права та можливості, які мають інші держави-члени об'єднання. «Ми хочемо бути повноцінним членом на рівних умовах з іншими країнами – не краще, але й не гірше», – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський олігарх Роман Абрамович потенційно може виступити посередником у контактах між Києвом і Москвою. За словами глави держави, під час зустрічі в Києві між ними відбулася змістовна розмова, після якої Абрамович пообіцяв передати позицію української сторони до Кремля. Водночас Зеленський наголосив, що його можлива роль у переговорному процесі залежить від рішення Володимира Путіна.

Теги: росія Володимир Зеленський євроінтеграція

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