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Російську Тулу атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російську Тулу атакували безпілотники
Безпілотник, який зафіксували над Тулою
скріншот з відео

Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії

Зранку 30 червня над російською Тулою літають безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА активні над усією областю та літали майже усі ніч.

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Наразі немає інформації про те, чи були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії. Ключові підприємства міста працюють у режимі максимального завантаження за держоборонзамовленням для забезпечення армії РФ.

Найбільш значущі з них:

  • АТ «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А.Г. Шипунова» (КБП) – провідне проєктно-конструкторське бюро. Розробляє та виробляє високоточну зброю, комплекси протиповітряної оборони (знамениті ЗРГК «Панцир-С»), протитанкові ракетні комплекси («Корнет»), а також озброєння для бронетехніки.
  • ПАТ «Імператорський Тульський збройовий завод» (ТЗЗ) – одне з найстаріших збройових підприємств Росії. Виробляє автомати, снайперські гвинтівки та гранатомети.
  • АТ «Туламашзавод» – великий виробник озброєння для сухопутних військ, військово-морського флоту та зенітних комплексів (наприклад, гарматні установки для ППО).
  • АТ «Тульський патронний завод» (ТПЗ) – спеціалізується на випуску патронів різного калібру для стрілецької зброї.
  • НВО «Сплав» ім. О.М. Ганічева – світовий лідер у розробці та виробництві реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як «Град», «Смерч», «Ураган», та важких вогнеметних систем (ТВС).
  • АТ «Тулаточмаш» – випускає тренажери для навчання екіпажів бойової техніки, а також різні типи озброєнь і комплектуючих.
  • АТ «Щегловський вал» – дочірнє підприємство КБП, яке спеціалізується на серійному виробництві бронетехніки та бойових модулів.

Окрім розробки та збирання техніки, багато з цих підприємств направляють своїх фахівців у зону бойових дій для оперативного ремонту та обслуговування озброєння.

Як відомо, у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії. 

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. 

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. 

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним. 

Теги: росія безпілотник

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