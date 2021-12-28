Чому українці так реагують на публічних жінок?

Цькувати за те, що певна особа не відповідає твоїм уявленням про прекрасне – невігластво

Цькувати за те, що певна особа не відповідає твоїм уявленням про прекрасне – невігластво

Одяг політиків «розбирають» до нитки

Три жінки, чиї фото збурили нашу фейсбучну бульбашку останніми днями.

Чому ми так реагуємо?

на «помічницю» міністра (в дужках, бо я так і не зрозуміла, ким вона є насправді?), яка недоречно одягнута під час формальних, офіційних візитів;

на голову фракції, депутатку Верховної Ради, яка знову не за віком має яскраву сукню і вигляд;

на екс-депутатку, Героя України (там петиція є про позбавлення її цього звання), яка замість того, щоб одягти кирзові чоботи, раптом оголила бюст.

З одного боку, якщо ти публічна особа, то будь готова, що межі критики дуже умовні. Все – від одягу і до особистого життя, – буде предметом обговорення, стьобу і не завжди пристойних жартів. І це майже нормально. Тому що у людини завжди є вибір – бути на виду чи повернутися до приватного життя. А, вибираючи всі принади влади, ти обираєш і всі незручності. Це йде одним комплектом.

З іншого боку, шеймити за те, що певна особа не відповідає твоїм уявленням про прекрасне – ну, таке. На тому ж фото, де є «помічниця» міністра освіти, справа стоїть чувак. Одягнений теж не дуже комільфо. Але чужі груди не дали людям сфокусуватися на чувакові

Чужі груди також не дали можливості сфокусуватися на персоні самого заступника міністра, з подачі якого пані інспектувала заклади освіти у Львові.

А заступник міністра освіти пан Гарбарук був (начебто і продовжує ним бути) директором ГО «Національний інтерес України», яка займалась дискредитацією антикорупціонерів. Саме ця геошка розгорнула цілу кампанію проти «Центру протидії корупції», зняли фільм і відправляли специфічних «журналістів» тролити людей, які викривали корупційні оборудки.

І так, стібались над тим, як одягнені (чи роздягнені) Саакашвілі, Порошенко, Зеленська, Мендель, Герман, Дєєва – хто ще? Ця участь не оминула багатьох.

І ще про один важливий чинник – персональне ставлення до представників влади. В Україні їх не люблять. Натхненно, самозабутньо, щиро. І під лупу розглядають будь який косяк. І говорять про це. І пишуть. І створюють меми і фотожаби.

Тому про те, як виглядати і що одягати мають думати публічні персони. А ми, може бути, навчимося це обговорювати без образ і принижень.

Читайте також:

Джерело: блог Зої Казанжи

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.