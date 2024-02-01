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Зоя Казанжи Громадський діяч

Історія Донбасу була спотворена і переписана радянською владою

glavcom.ua
постер фільму «Євродонбас»

Індустріальний Донбас створили європейці і американці

А ви знали, що на початку Першої світової війни у Маріуполі працювало сім консульств європейських держав – Греції, Італії, Австро-Угорщини, Туреччини, Бельгії, Німеччини і Великої Британії?

Знали, що у 1900 році Бельгія була найбільшим іноземним інвестором в Російській імперії і 60 відсотків капіталів інвестувала саме на тих територіях, які належали Україні?

Знали, що індустріалізація Донбасу – це не внесок і робота радянської влади, як нас довго запевняли і згодовували міф про це? Індустріальний Донбас створили європейці і американці, бо це вони вкладали мільйони в промисловість на сході України, а після жовтневого перевороту все втратили.

До речі, саме тому Бельгія не визнавала існування СРСР до 1935 року і вводила санкції проти нього.

Кілька місяців тому я подивилась дуже крутий і дуже важливий документальний фільм-розслідування режисера Корнія Грицюка та продюсерки Анни Паленчук. Він демонструвався в Одесі.

Ви знаєте, я навіть детективи не дивлюсь з такою увагою, як дивилась цей фільм. Не дихала.

Історія Донбасу була спотворена і переписана радянською владою. В ній залишився сталін, який перетворив погано розвинений регіон на потужний індустріальний край. Абсолютна і нахабна брехня.

З історії стиралось все, що б могло нагадати про європейськість цього регіону. Ще наприкінці 19 століття заможні німці, бельгійці, британці, французи та американці, які хотіли якнайшвидше примножити свої статки, переїздили в цей депресивний регіон – вони відкривали сучасні заводи, будували розвинені селища з необхідною інфраструктурою. Так з'явилися Донецьк, Маріуполь, Лисичанськ, Дружківка, Нью-Йорк та інші міста сходу.

А от коли до влади прийшли більшовики, то європейці і американці спішно поверталися додому, покидавши тут своє майно, свої заводи і фабрики.

Коли Україна нарешті отримала незалежність, у східних областях вже фактично не залишилося згадок про європейців – ні в архівах, ні на вулицях, ні в спогадах. Лише завдяки кільком ентузіастам історична справедливість почала потроху відновлюватися вже в наші часи.

Фільм «Євродонбас» якраз про це все розповідає, показує те, що було цілим на момент зйомок, знайомить нас з людьми Донбасу, які відновлювали реальну історію краю.

Під час роботи над фільмом були знайдені та анімовані унікальні архівні матеріали 19 століття. Історики, експерти, місцеві жителі розповіли на камеру цікаві і важливі факти, які збирали самі, які їм переповідали старші люди. Все це старанно знищувала радянська влада, стираючи з пам'яті людей імена таких європейських підприємців як Джон Г'юз, Ернест Сольве та Генріх Лауде.

Знаєте, що мене дуже розхвилювало у фільмі? Те, що документалісти встигли відзняти іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки та селища Нью-Йорк. Всі будівлі, на жаль, вже неможливо побачити такими, як у фільмі. Бо майже всі відзняті об’єкти знищили російські варвари!

Фільм знімали у 2021 році, а вже монтували, готували до показу якраз під час повномасштабного вторгнення.

У фільмі показано ентузіастів із нині окупованих і зруйнованих міст – люди намагались реставрувати, поновлювати історичні і пам’ятні будівлі. Де ті люди зараз? У яких світах? Чи живі взагалі?

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Джерело
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Теги: Маріуполь Донбас незалежність промисловість Донецьк Радянська влада Україна фільм історія

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Зоя Казанжи

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