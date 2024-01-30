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Ростислав Павленко Народний депутат України

Чому важливо пам'ятати власну історію

glavcom.ua
106 років тому на станції Крути біля 300 курсантів і студентів, дали достойну відсіч більшовикам
«Бій під Крутами», Олександр Климко, 1936 рік

Війна триває, і нині – дуже важливий етап

Ставлення до цього історичного бою, основна думка виголошуваних промов гарно відбиває суспільну атмосферу кожного періоду.

За радянщини бій замовчувався – або знецінювався. Як і зараз на росії.

Хоча з воєнної точки зору це були успішні дії стримування ворога. Хлопці не просто зупинили ворога на день, критично необхідний для підписання УНР миру в Бересті як незалежної держави.

Наступальний потенціал ворога був збитий, вони втратили кілька днів на відновлення – і ті, хто встиг полишити Київ, а також їхні нащадки мають бути повік вдячні за своє життя героям Крут.

Із здобуттям Незалежності, та і згодом, у першу чергу оспівувалась жертовність.

Тичинове «На Аскольдовій могилі поховали їх», згадане в часи національного відродження початку 1990х, камертоном задало тон про «300 українських спартанців»...

Хоча більшість бійців, виконавши задачу, у порядку відійшли з-під Крут, живими, і ще довго потім били московського ворога на різних фронтах.

Після 2014 року, коли той самий ворог прийшов знову, стали важливими й інші аспекти бою під Крутами. І не лише для правильного вшанування подвигу Героїв.

Адже юнаки мали стати до боротьби проти переважаючого у кілька разів ворога тому, що звичайні українські дядьки, попри бойовий досвід, сиділи по селах навколо і міркували: а чи таку Україну варто боронити, чи хай якось воно буде.

Уся наступна історія дала відповідь на ці питання.

Тому так важливо було займатись національно-патріотичним вихованням і історичною освітою.

Коли у лютому-березні 2022 року історія повторилася, і московські та українські сили знов зійшлись під Крутами – опір став справою всього народу.

Сили тероборони і прості мешканці навколишніх громад зупинили російські армади – і по них добряче пройшлася артилерія ЗСУ, прорідивши бажаючих «Кієва за трі дня».

Війна триває, і нині – дуже важливий етап. Українське суспільство має вистояти у тривалій боротьбі і виявитись витривалішим, ніж московський колос на глиняних ногах.

У цій боротьбі приклад Героїв Крут має надихати. І з цього прикладу всі мають робити правильні висновки і діяти відповідно. Тоді буде Перемога, за яку боролись і боряться українські воїни і під Крутами, і на інших полях війни на наше існування.

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Джерело
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Теги: ворог перемога історія День пам'яті Героїв Крут

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