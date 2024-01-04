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ISW пояснив, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW пояснив, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими
3 січня з полону повернулися повернулись в Україну 230 захисників
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Вибір часу для обміну може бути частиною нової інформаційної кампанії

Російські чиновники можуть бути зацікавлені у тому, щоб показати Росію як країну, яка дотримується гуманітарних та інших правових принципів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з ISW, бажання запустити нову інформаційну кампанію може бути пов'язане з тим, що за останні кілька тижнів відбулася ціла серія інцидентів, коли російські війська використовували українських полонених солдатів і офіцерів для явних порушень Женевської конвенції про військовополонених, у тому числі використали їх у активних бойових діях як живий щит. Саме тому вибір часу для обміну може бути частиною нової інформаційної кампанії.

Як повідомлялося, з російського полону повернули додому 230 українських воїнів і цивільних. Зокрема, 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома.

Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:

  • 130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;
  • 55 нацгвардійців;
  • 38 прикордонників;
  • один поліцейський;
  • шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

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Теги: росія обмін полоненими Володимир Зеленський Україна

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