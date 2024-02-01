Міжнародний суд ООН ухвалив рішення за позовом України проти РФ: що з ним не так

Позитивним моментом у рішенні є те, що з боку РФ встановлено порушення по кожній з конвенцій

«Суд обмежився мінімально можливим для себе рішенням»

Рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі за позовом Україні проти РФ викликає питання щодо подальшого застосування міжнародного права у сучасних умовах. В цьому переконана радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

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У середу, 31 січня, Міжнародний суд ООН оголосив рішення щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій. Україна звинуватила країну-агресорку у фінансуванні бойовиків у 2014 році та дискримінації багатоетнічної громади Криму після окупації півострова.

«Суд обмежився мінімально можливим для себе рішенням. Це не просто консервативний підхід. Це підхід, який ставить серйозні питання щодо подальшого застосування міжнародного права у сучасних умовах», – наголосила радниця міністра.

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Зеркаль розкритикувала позицію суддів, згідно з якою постачання зброї не підпадає під дію Конвенції про заборону фінансування тероризму. «Будь-яка країна може відправити «Бук» та вантажівку з кешем і юридично це не можна кваліфікувати як фінансування тероризму? Бо немає квитанції та банківського рахунку?», – поцікавилася вона.

За словами Лани Зеркаль, етнічні меншини «найбільш жорстко відчули, що в сучасному світі справедливості не існує». Вона переконана, що після відхилення позиції по Меджлісу всі наступні ситуації будуть сприйматися так само.

Окрім того, радниця міністра звернула увагу на притягнення до відповідальності країни, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН. «Статус та права постійного члена РБ ООН надають йому можливість безкарно порушувати всі норми міжнародного права, маніпулювати фактами та цинічно брехати світові, розповсюджуючи свою брудну пропаганду», – наголосила вона.

Зеркаль зауважила, що Головуюча суддя – представниця США разом ще з чотирма суддями були проти відхилення претензій України, але рішення приймаються більшістю голосів. «Буде дуже цікаво прочитати окремі думки суддів», – додала вона.

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Радниця міністра зазначила, що є позитивні моменти у рішенні Міжнародного суду ООН – це чітке визначення вторгнення в Україну порушенням Наказу суду від квітня 2017 року та заперечення будь-яких спроб визнати «ДНР» чи «ЛНР». «Головним позитивом» Лана Зеркаль назвала те, що по кожній з конвенцій встановлено порушення з боку РФ, не дивлячись на заперечення росіян, і тепер всі матеріали справи будуть доступні широкому загалу.

Лана Зеркаль – радниця міністра енергетики з червня 2021 року. У 2001-2013 роках працювала на різних посадах у Міністерстві юстиції, входила до складу делегації України на переговорах про укладення Угоди про асоціацію з ЄС. У 2014–2019 роках – заступниця міністра закордонних справ. Очолювала українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі на слуханнях щодо позову України проти Росія після гарачої фази війни 2014–15 років. Ексрадниця СЕО НАК «Нафтогаз» (2020–2021).

Як повідомлялося раніше, Суд ООН відхилив більшу частину звинувачень України на адресу РФ з цього позову, у тому числі – вирішив, що вважає недоведеним порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності Меджлісу.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії в Україні. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну.