Чому Штайнмаєр дійсно небажаний гість у Києві

Політик навіть не намашався виправити результати своїх помилок

Штайнмаєр – один з ідеологів і провайдерів політики «зрозуміти Путіна» у Німеччині.

Він несе разом з фрау Меркель моральну відповідальність за роки корисливого й безпринципного просування російських інтересів у Європі. Ця політика потерпіла крах.

Це визнає і німецький політикум, і, за опитуваннями, громадяни цієї країни. Політик визнав, що був не правий у форматі «ну, ізвінітє».

Ні. Це не зміна позиції, це знущання. Жертвам зґвалтувань, вбивств і втрати всього, що мали, цього недостатньо

Спочатку штайнмаєри не давали зброю (за гроші!), щоб не було війни. Тепер вони вимагають особливої уваги до себе, але адекватності у допомозі країні, яка кожного дня втрачає людей – нема.

Візити ввічливості й солідарності були потрібні до лютого. Зараз потрібні літаки, засоби ППО, танки. І повне ембарго на російські газ і нафту.

Якби герр Штайнмаєр зайняв таку позицію зі своєї ненайвпливовішої, але все ж президентської посади просував цю ідею, виходячи з відповідальності Німеччини за те, що вона наробила, тоді можна було б вітати його в Україні.

Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.