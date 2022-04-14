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    Думки вголос

    Чому Штайнмаєр дійсно небажаний гість у Києві

    Штайнмаєр дуже сильно захоплювався Путіним - Чому Штайнмаєр дійсно небажаний гість у Києві
    Штайнмаєр дуже сильно захоплювався Путіним
    фото з відкритих джерел

    Політик навіть не намашався виправити результати своїх помилок

    Штайнмаєр – один з ідеологів і провайдерів політики «зрозуміти Путіна» у Німеччині.

    Він несе разом з фрау Меркель моральну відповідальність за роки корисливого й безпринципного просування російських інтересів у Європі. Ця політика потерпіла крах.

    Це визнає і німецький політикум, і, за опитуваннями, громадяни цієї країни. Політик визнав, що був не правий у форматі «ну, ізвінітє».

    Ні. Це не зміна позиції, це знущання. Жертвам зґвалтувань, вбивств і втрати всього, що мали, цього недостатньо

    Спочатку штайнмаєри не давали зброю (за гроші!), щоб не було війни. Тепер вони вимагають особливої уваги до себе, але адекватності у допомозі країні, яка кожного дня втрачає людей – нема.

    Візити ввічливості й солідарності були потрібні до лютого. Зараз потрібні літаки, засоби ППО, танки. І повне ембарго на російські газ і нафту.

    Якби герр Штайнмаєр зайняв таку позицію зі своєї ненайвпливовішої, але все ж президентської посади просував цю ідею, виходячи з відповідальності Німеччини за те, що вона наробила, тоді можна було б вітати його в Україні.

    Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна політика Штайнмайєр Україна окупація #stoprussia
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    Чому Штайнмаєр дійсно небажаний гість у Києві