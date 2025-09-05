Головна Світ Політика
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін
Російський диктатор розгляне тільки варіант припинення вогню без реальних гарантій безпеки – Олександр Мережко
Нардеп Мережко закликає не вірити у позитивні наслідки «заморозки» війни

Російського диктатора Володимира Путіна можуть зупинити реальні гарантії на кшталт вступу України до НАТО. Таку думку висловив в інтервʼю «Главкому» народний депутат України Олександр Мережко.

«Головне питання, на яке потрібно відповісти: чи ці домовленості (засідання «коаліції охочих», – «Главком») реально стримають Путіна, якщо він вирішить порушити припинення вогню? Щодо НАТО така впевненість є. Щодо іншого – у мене немає», – каже нардеп.

За його словами, російський диктатор може погодитися на варіант припинення вогню, який не передбачає реальних гарантій безпеки для України і дозволить йому напасти знову. «Путін може погодитися лише на такий варіант припинення вогню, який дозволить йому пізніше, після того, як каденція Трампа завершиться, знищити Україну. Тобто, коли по суті реальних гарантій безпеки не буде, а будуть, може, якісь символічні речі. Це його влаштує, все інше – ні. І загалом всі ці домовленості про припинення вогню, про демілітаризовану зону базуються навіть не на побудові укріплень, а на волі сторін дотримуватися цієї домовленості і її не порушувати. А ця воля в свою чергу залежить від стримування якимись іншими факторами», – зазначає Мережко. 

Нардеп також поділився думкою, якою має бути роль Сполучених Штатів Америки в гарантіях безпеки для України, враховуючи, що вони не відмовляються брати участь в процесі.

«Добра новина в тому, що США в принципі готові долучитися. Але погана – в тому, що сигнали дуже суперечливі. Нам потрібно вимагати конкретику і гарантії, які справді працюватимуть, а не будуть слабкою псевдогарантією, бо на кону – виживання країни. Раціональна модель, на мою думку така: 1) припинення вогню, якого можна досягти просто шляхом двосторонніх декларацій; 2) перемовини про угоду про ceasefire; 3) і паралельно з цим перемовини з союзниками про надання гарантій безпеки», – каже Олександр Мережко.

Також в інтервʼю «Главкому» соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні та зазначив, що такий варіант не зупинить Путіна.

Нардеп Мережко підозрює, що за розширенням так званої буферної зони може приховуватися відведення українських військ з наших сіл та міст.

Нагадаємо, європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню. Зазначається, що ініціатива викликає суперечливі оцінки, оскільки вона може вимагати територіальних поступок від Києва. США не беруть активної участі в цих дискусіях.

Теги: Олександр Мережко переговори диктатор путін депутат НАТО

