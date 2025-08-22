РФ запустила в Європі пропагандистську кампанію

Акції вже фіксувалися у Франції, Румунії та Італії, зокрема через проросійські організації

Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія – не мій ворог». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що у містах Румунії з'являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії «мирного партнерства». За допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини та посіяти розбрат у європейських суспільствах.

Подібні акції вже фіксувалися у Франції та Італії, зокрема через проросійські організації.

«Мета кампанії – підірвати віру громадян у верховенство права та демократичні інституції своїх країн, посіяти сумніви щодо правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України. Європейська підтримка України – це не лише допомога одній державі, а захист усього континенту від агресії. Тож спільна протидія пропаганді є вкрай важливою», – наголосив ЦПД.

Як повідомлялося, російська православна церква дедалі активніше використовує релігію як інструмент пропаганди. Так, у храмі на території Валаамського монастиря з’явилася фреска, на якій російський терорист із символом Z перев’язує голову українському бійцю. Поруч зображено Спаса Нерукотворного.

Як повідомлялося, Росія вимикатиме інтернет в окупованому Криму не з метою безпеки, а задля обмеження доступу до «небажаної» інформації. ЦПД пояснює, що це вже підтвердив міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв, який заявив, що його відомство розробило «технічну схему», яка дозволить кримчанам під час відключень отримати доступ до лише «дозволених ресурсів».