Головна Світ Політика
search button user button menu button

Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
Лідер Китаю шукає діалогу із Індією
фото: Reuters

КНР зробив крок з метою «промацати ґрунт для покращення відносин» з Індією

Китайський лідер Сі Цзіньпін у березні цього року написав «таємного листа» президентці Індії Драупаді Мурму. Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до ситуації, цей лист був спробою «прозондувати ґрунт для поліпшення відносин» між двома країнами на тлі посилення напруженості між США та Китаєм. Про це пише «Главком».

«За словами індійського чиновника, знайомого із ситуацією, голова КНР Сі Цзіньпін написав листа своїй індійській колезі Драупаді Мурму», – йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що голова КНР зробив відповідний крок з метою «промацати ґрунт для покращення відносин». У документі, як пише агентство, «була виражена стурбованість з приводу будь-яких угод США, які могли б завдати шкоди інтересам Китаю».

Повідомляється, що лист надійшов саме тоді, коли Сполучені Штати запровадили нові тарифи на китайські товари, що посилило економічний тиск на Пекін. Зміст листа, за даними джерел, висловлював занепокоєння Китаю щодо можливих угод між Індією та США, які могли б завдати шкоди китайським інтересам. Це дипломатичний крок був сприйнятий як спроба Китаю послабити вплив США в регіоні та схилити Індію до більш тісної співпраці.

Зазначається, що цей лист «пожвавив» зв'язки з Індією, і вже у червні індійський уряд почав докладати «серйозних зусиль» для покращення відносин з Китаєм, оскільки власні переговори з американською стороною стали більш напруженими. Це свідчить про те, що ініціатива Пекіна виявилася успішною і, можливо, започаткувала новий етап у дипломатичних відносинах між двома азійськими гігантами.

Нагадаємо, диктатори Володимир Путін і Північної Кореї Кім Чен Ин  візьмуть участь у військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни та перемозі китайського народу у війні опору японській агресії.

Читайте також:

Теги: дипломатія переговори Сі Цзіньпін Індія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, незабаром відбудеться зустріч представників України та партнерів
Зеленський: Росія тепер більше налаштована на припинення вогню
6 серпня, 21:20
Філіппінські кораблі та рибалки зіткнулися з небезпечними маневрами та блокуванням з боку китайського патрульного корабля
Поблизу рифу Скарборо зіткнулися два китайські кораблі
11 серпня, 13:02
Росія не зробила жодного реального кроку до миру, зазначив президент
Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
10 серпня, 21:20
Трамп: Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
16 серпня, 04:33
15 серпня Трамп проведе переговори з Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі
Саміт на Алясці. Центр протидії дезінформації повідомив, яку стратегію застосує Путін
14 серпня, 22:06
Росіські пропанандисти отримали спартанські умови на Алясці
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
15 серпня, 11:26
Кіт Келлог приїде в Україну
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters
23 серпня, 00:32
Йоганн Вадефуль стверджує, що партнери не можуть вимагати від України думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає гарантії безпеки
Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
25 серпня, 07:22
Кім Чен Ин наступного тижня відвідає військовий парад із Володимиром Путіним
Путін і Кім Чен Ин відвідають парад в Пекіні
Вчора, 13:32

Політика

Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ: подробиці The Washington Post
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ: подробиці The Washington Post
Politico: Європа обговорює створення 40 км буферної зони на території України
Politico: Європа обговорює створення 40 км буферної зони на території України
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
Сибіга пояснив, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС
Сибіга пояснив, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
45K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
7798
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
5944
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua