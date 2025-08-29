Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією

КНР зробив крок з метою «промацати ґрунт для покращення відносин» з Індією

Китайський лідер Сі Цзіньпін у березні цього року написав «таємного листа» президентці Індії Драупаді Мурму. Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до ситуації, цей лист був спробою «прозондувати ґрунт для поліпшення відносин» між двома країнами на тлі посилення напруженості між США та Китаєм. Про це пише «Главком».

«За словами індійського чиновника, знайомого із ситуацією, голова КНР Сі Цзіньпін написав листа своїй індійській колезі Драупаді Мурму», – йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що голова КНР зробив відповідний крок з метою «промацати ґрунт для покращення відносин». У документі, як пише агентство, «була виражена стурбованість з приводу будь-яких угод США, які могли б завдати шкоди інтересам Китаю».

Повідомляється, що лист надійшов саме тоді, коли Сполучені Штати запровадили нові тарифи на китайські товари, що посилило економічний тиск на Пекін. Зміст листа, за даними джерел, висловлював занепокоєння Китаю щодо можливих угод між Індією та США, які могли б завдати шкоди китайським інтересам. Це дипломатичний крок був сприйнятий як спроба Китаю послабити вплив США в регіоні та схилити Індію до більш тісної співпраці.

Зазначається, що цей лист «пожвавив» зв'язки з Індією, і вже у червні індійський уряд почав докладати «серйозних зусиль» для покращення відносин з Китаєм, оскільки власні переговори з американською стороною стали більш напруженими. Це свідчить про те, що ініціатива Пекіна виявилася успішною і, можливо, започаткувала новий етап у дипломатичних відносинах між двома азійськими гігантами.

Нагадаємо, диктатори Володимир Путін і Північної Кореї Кім Чен Ин візьмуть участь у військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни та перемозі китайського народу у війні опору японській агресії.