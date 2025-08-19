Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg

Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки

Американський лідер намагався зʼясувати, чому угорський премʼєр виступає проти переговорів про вступ України до ЄС

Президент США Дональд Трамп зателефонував Віктору Орбану після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб обговорити, чому угорський прем'єр-міністр блокує переговори про вступ України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників, європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його перестати чинити спростив щодо членства України в ЄС. Україна хоче приєднатися до ЄС в рамках пакета гарантій безпеки, покликаних утримати Росію від нової агресії, якщо перемир'я все ж відбудеться.

Під час телефонної розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між лідерами України та РФ.

Згодом Орбан опублікував допис, в якому вказав, що він почув прохання про членство в ЄС, але не планує зрушувати його з місця. «Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним», – заявив він.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

До слова, російський диктатор Володимир Путін пообіцяв главі США Дональду Трампу, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.