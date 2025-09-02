Головна Світ Політика
Одна з країн ЄС відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Одна з країн ЄС відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
Греція не планує надавати Україні військові гарантії безпеки
За словами міністра, ключовим є не лише ведення переговорів, а й умови, на яких вони відбуваються

Греція не братиме участі в наданні військових гарантій безпеки Україні, але продовжить допомагати Києву дипломатично, гуманітарно та фінансово. Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс в інтерв’ю Real News, повідомляє «Главком».

«Ми продовжимо підтримувати Україну на міжнародних майданчиках й будемо активно брати участь у наданні гуманітарної допомоги та сприянні з метою розвитку, проте наміру брати участь у військових гарантіях немає. Туреччина має другу за чисельністю армію у НАТО та власну оборонну промисловість, що дає їй більше можливостей для участі у таких ініціативах», – зазначив Герапетрітіс. 

Він зазначив, що дипломатична активність останніх тижнів є позитивним сигналом, проте говорити про швидке встановлення стійкого миру ще зарано. За словами міністра, ключовим є не лише ведення переговорів, а й умови, на яких вони відбуваються, а також запропоновані механізми припинення конфлікту.

Герапетрітіс підкреслив, що будь-які рішення щодо гарантій безпеки повинні включати позицію України, а Греція продовжує дотримуватися принципів міжнародного права і засуджує агресивні дії, які порушують Статут ООН.

До слова, президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Президент обговорював з премʼєром Греції новий інструмент щодо закупівлі американської зброї. За його словами, внесок кожної країни НАТО може зробити українських воїнів сильнішими. Зі свого боку Кіріакос запропонував долучитися до відновлення України.

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні. Механізм дозволить пришвидшити її передачу завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

Також стало відомо, що Нідерланди першими куплять американську зброю для України. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, вартість пакета становить 500 млн євро.

Також Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже 500 млн доларів на закупівлю зброї. Ініціатива посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot.

