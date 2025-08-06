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Річниця Курської операції. Сирський підбив підсумки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Річниця Курської операції. Сирський підбив підсумки
За словами Сирського, Курська операція забезпечила неоціненний гуманітарний результат
фото: АР

Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку Курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати», – зазначив головнокомандувач про операцію.

За словами Сирського, на піку операції ЗСУ контролювали до 1300 км² території Курської області.

«Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав, що протягом року в зоні відповідальності угруповання військ «Курськ» Сили оборони знищили або пошкодили 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, один літак, три гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.

«Курська операція також забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року. Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави», – додав Сирський.

Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області.

Нагадаємо, заступник начальника Генштабу генерал Олег Апостол розповів в інтерв'ю «Главкому» про підготовку до курської операції та бої, які вела 95-та десантно-штурмова бригада.

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Теги: війна Генштаб втрати Олександр Сирський Курщина

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