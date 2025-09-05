Головна Світ Політика
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Диктатор зробив заяву про зустріч з президентом України
Диктатор зробив заяву про зустріч з президентом України
Путін зазначив, що нібито наразі «з ключових питань домовитися із Зеленським буде неможливо»

Російський диктатор Володимир Путін вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Путін додав, що Росія нібито дає стовідсоткову гарантію безпеки Зеленському в Москві. Він підкреслив, що «не бачить великого сенсу в прямих контактах» із президентом України, але готовий до них.

Володимир Путін зазначив, що нібито наразі «з ключових питань домовитися із Зеленським буде неможливо».

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві. За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться. Глава держави наголосив, що Росія досі не зацікавлена у мирних переговорах для закінчення війни.

Також Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Теги: путін Володимир Зеленський переговори війна

