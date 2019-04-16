«Північний потік-2» можуть відключити в будь-який момент

Альфред Кох Російський державний діяч

Альфред Кох

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Європейський союз вніс зміни в Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід «Північний потік-2»

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Это не Европа является заложником России, а Россия является заложником Европы. И последняя история с третьим пакетом Энергетической хартии, показывает, что диктат Европы для российского газа только усилился. Введена норма для трубопроводов стран, не входящих в европейское сообщество, по которой газовая труба не должна принадлежать компании, которая добывает газ. В случае с «Северным потоком-2» ситуация ровно противоположная. Труба принадлежит «Газпрому», то есть он и добывает газ, и владеет трубой, что прямо противоречит Энергетической хартии.

То есть Германия в любой момент может отключить «Северный поток-2», заявив, что она вводит в действие норму из третьего Энергопакета (право введения в действие этой нормы принадлежит стране, куда входит трубопровод). У Германии появляется огромный рычаг давлений на Газпром и на Россию по поводу цены на газ. Если цена перестает устраивать Германию, она включит эту норму и все – труба перестает работать.

А Германия тем временем начинает брать сжиженный газ. Да, это будет дороже на 15-20%, чем тот газ, который предлагает Россия. Но мы еще в 12-13-ом году жили при цене на газ, в два раза выше нынешней. И ничего, выдержали. Поэтому газ, дороже на 15-20% тоже выдержим. А Россия, потеряв эти объемы, не сможет их никуда продать. Именно поэтому она становится заложницей и Германии, и Европы в целом.

Единственный, кто во всем этом проекте страдает, это страны-транзитеры, через которые сегодня проходит газопровод. Это Украина и Польша. Какие-то объемы транзита у них сохранятся, ведь прокачать все 200 млрд по «Северному потоку-2» нельзя. Через него можно прокачать только половину от этих объемов. А будет ли работать «Турецкий поток» и когда – еще неизвестно.

В любом случае говорить, что Европа становится газовой заложницей России – абсолютно неверно. У нее есть альтернативные источники получения газа, которые она легко может задействовать. А у России, в отличие от Европы, других рынков сбыта нет.

К сказанному, могу лишь добавить, что все деньги, которые зарабатывала Украина и Польша на транзите российского газа, платила в конечном итоге не Россия, а Германия. Потому что заплатив, например, Украине за транзит, Россия, разумеется, потом включала эти расходы в цену газа, по которой она продавала его Германии. Теперь, когда есть более дешевая логистика российского газа в Германию, она просто постепенно прекратит спонсирование украинской экономики.

Тут нет никакой политики. Как говориться – это бизнес, ничего личного.

Согласитесь, что после того, как Германия и ЕС в целом, в знак солидарности с Украиной ввели против России санкции, которые серьезно ударили в том числе и по немецкому бизнесу, требовать от Берлина еще и таких щедрых жестов бессмысленной благотворительности, измеряемыми миллиардами долларов, было бы наивно.

Джерело: Обозреватель

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