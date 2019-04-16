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    Політика

    Заступник голови Адміністрації президента Філатов пішов у відпустку

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    Заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов - Заступник голови Адміністрації президента Філатов пішов у відпустку
    Заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов

    Філатов одразу після закордонного відрядження пішов у щорічну відпустку

    Заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов пішов у щорічну відпустку.

    Про це йдеться у відповіді Адміністрації на запит «Українських новин».

    В Адміністрації президента запевнили, що Філатов одразу після закордонного відрядження пішов у щорічну відпустку. 

    «На даний момент він знаходиться в основній щорічній відпустці», - цитує відповідь ЗМІ.

    Адміністрація також зазначає, що відповідно до реєстраційно-довідкової бази «Аскод» заява Філатова про відставку і указ президента про його звільнення не зареєстровані.

    Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомили, що президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова від обов'язків заступника глави Адміністрації президента.

    Згодом в Адміністрації президента спростували дану інформацію та назвали її фейком. 

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