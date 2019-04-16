Заступник голови Адміністрації президента Філатов пішов у відпустку



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Заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов

Філатов одразу після закордонного відрядження пішов у щорічну відпустку

Заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов пішов у щорічну відпустку.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації на запит «Українських новин».

В Адміністрації президента запевнили, що Філатов одразу після закордонного відрядження пішов у щорічну відпустку.

«На даний момент він знаходиться в основній щорічній відпустці», - цитує відповідь ЗМІ.

Адміністрація також зазначає, що відповідно до реєстраційно-довідкової бази «Аскод» заява Філатова про відставку і указ президента про його звільнення не зареєстровані.

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомили, що президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова від обов'язків заступника глави Адміністрації президента.

Згодом в Адміністрації президента спростували дану інформацію та назвали її фейком.