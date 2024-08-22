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Росія кинула напризволяще мешканців Курської області – Верещук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія кинула напризволяще мешканців Курської області – Верещук
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області
фото з відкритих джерел

Раніше Україна пропонувала організувати гуманітарний коридор для евакуації мешканців Курської області

Російська Федерація не просила ні Україну, ні Червоний Хрест про гуманітарний коридор для евакуації мешканців Курської області. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в коментарі «Ми-Україна».

«Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити – і цього не робить», – сказала вона.

Нагадаємо, українська влада має попіклуватися про цивільне населення взятих під контроль територій Курської області РФ. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи критику через евакуацію росіян до України.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну.

Раніше повідомлялося, що жителі російської Курської області масово не евакуюються на тимчасово окуповані території Запорізької області. Проте є поодинокі випадки переселення.

До слова, влада Курської області Росії оголосила обов'язкову евакуацію всього прикордонного з Україною Глушківського району через ускладнення безпекової ситуації.

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Теги: росія війна Ірина Верещук росіяни Мінреінтеграція Курщина

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