Скандал із голосуванням на «Євробаченні». Активісти вимагають звіту від «Суспільного»

Українці вимагають пояснень від «Суспільного», яке призначило суддів

Суспільний мовник має надати офіційні пояснення щодо роботи журі на «Євробаченні», оприлюднити протокол голосування, вибачитися перед Польщею та зробити кадрові висновки. Таку думку висловив журналіст Дмитро Лиховій.

Напередодні українців обурило голосування журі на «Євробаченні». Воно виставило 0 балів Польщі. У мережі ж зауважили, що це неповага до сусідів, котрі надають Україні у час війни безпрецедентну підтримку. Засмутилися через рішення українських суддів і поляки.

«Голосування українського журі на «Євробаченні» з нулем балів для Польщі – це диверсія проти відносин України з Польщею, яка є ключовою країною в допомозі українцям під час війни з РФ. Журі призначене суспільним мовником. І цей мовник має нести відповідальність. Не потрібно втручатися в його оцінки і смаки, але з самого початку варто було зазначити певні критерії та обставини, які не можна не враховувати в нинішніх воєнних умовах. Що це за суспільний мовник, який іде проти інтересів суспільства?», – написав Дмитро Лиховій.

До складу українського журі входило п’ятеро членів – соліст вокальної формації «Піккардійська терція» Андрій Капраль, співачка Ірина Федишин, мультиінструменталіст, диригент Андрій Яцків, кінознавець та кінокритик Лук’ян Галкін та голова – продюсер, саунд-продюсер, аранжувальник, звукорежисер Вадим Лисиця.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

За політичні заклики під час конкурсу учасників могли дискваліфікувати. Однак організатори Євробачення прокоментували заклик Kalush допомогти «Азовсталі». Вони вирішили, що підтримка українському народу має гуманітарний, а не політичний характер.

Тим часом відомий продюсер пояснив, чи порушив Kalush правила Євробачення.