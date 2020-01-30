Пішов з життя колишній Голова Верховного Суду України Віталій Бойко

Леонід Косаківський колишній мер Києва

Леонід Косаківський

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Незалежність судів закінчилася коли Віталій Бойко залишив пост голови Верховного суду

Верховний суд на чолі з Віталієм Федоровичем Бойком не брав під козирок, а чинив по закону

Віталій Федорович Бойко - Людина й Юрист з Великої літери. Знакова постать, яка багато зробила для становлення справедливого й незалежного правосуддя в нашій державі, захисту прав і свобод громадян.

Мене життя неодноразово зводило з цією непересічною, але доволі скромною особистістю.

Це він не дав Кучмі розправитися з законно обраним і невгодним центральній владі мером столиці, поставив на шляху узурпаторів правовий заслін, коли ВСУ в 1998 році скасував усі протиправні рішення так званих зборів депутатів по усуненню з посади Київського міського голови, захистив самоврядування в столиці.

Так він вчинив, і коли після виборів депутатів Верховної ради того ж 1998 року Банкова через кишенькового суддю Замковенка хотіла забрати мандати у всіх опозиційних кандидатів, що пройшли до парламенту. Не дав. Він всіх нас захистив. Слава Богу, тоді був Верховний суд на чолі з Віталієм Федоровичем Бойком, який не брав під козирок, а чинив по закону. Незалежність судів закінчилася, на жаль, коли він залишив пост голови Верховного суду.

Потім, коли я працював в бюджетному комітеті, ми з ним спільно багато зробили для зміцнення матеріально-технічної бази судів, забезпечення їх необхідними грошовими ресурсами (а фінансування було збільшено суттєво), щоб вони не так у цих питаннях залежали від суб’єктивізму чиновників.

Віталій Федорович стояв у витоків першої судової реформи зразка 2002 року, на що був спрямований ухвалений тоді Закон про судовий устрій, один з варіантів якого, що відображав ідеї Віталія Федоровича, і я мав честь підписати як один із співавторів. Його положення увійшли в кінцеву, узагальнену з усіх проектів версію, що врешті була підтримана депутатами.

На його рахунку багато добрих і корисних для людей справ. У новітній історії України Віталій Федорович Бойко залишив яскравий слід, за що ми йому усі маємо бути вдячними.

Світла й вічна йому пам’ять. Нехай спочиває з миром.

Глибокі співчуття рідним та близьким з приводу важкої й непоправної втрати.

Джерело: блог Леоніда Косаківського

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