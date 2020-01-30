  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Леонід Косаківський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Пішов з життя колишній Голова Верховного Суду України Віталій Бойко

    • Леонід Косаківський

      колишній мер Києва

    • Розсилка
    Незалежність судів закінчилася коли Віталій Бойко залишив пост голови Верховного суду - Пішов з життя колишній Голова Верховного Суду України Віталій Бойко
    Незалежність судів закінчилася коли Віталій Бойко залишив пост голови Верховного суду

    Верховний суд на чолі з Віталієм Федоровичем Бойком не брав під козирок, а чинив по закону

    Віталій Федорович Бойко - Людина й Юрист з Великої літери. Знакова постать, яка багато зробила для становлення справедливого й незалежного правосуддя в нашій державі, захисту прав і свобод громадян.

    Мене життя неодноразово зводило з цією непересічною, але доволі скромною особистістю.
    Це він не дав Кучмі розправитися з законно обраним і невгодним центральній владі мером столиці, поставив на шляху узурпаторів правовий заслін, коли ВСУ в 1998 році скасував усі протиправні рішення так званих зборів депутатів по усуненню з посади Київського міського голови, захистив самоврядування в столиці.

    Так він вчинив, і коли після виборів депутатів Верховної ради того ж 1998 року Банкова через кишенькового суддю Замковенка хотіла забрати мандати у всіх опозиційних кандидатів, що пройшли до парламенту. Не дав. Він всіх нас захистив. Слава Богу, тоді був Верховний суд на чолі з Віталієм Федоровичем Бойком, який не брав під козирок, а чинив по закону. Незалежність судів закінчилася, на жаль, коли він залишив пост голови Верховного суду.

    Потім, коли я працював в бюджетному комітеті, ми з ним спільно багато зробили для зміцнення матеріально-технічної бази судів, забезпечення їх необхідними грошовими ресурсами (а фінансування було збільшено суттєво), щоб вони не так у цих питаннях залежали від суб’єктивізму чиновників.
    Віталій Федорович стояв у витоків першої судової реформи зразка 2002 року, на що був спрямований ухвалений тоді Закон про судовий устрій, один з варіантів якого, що відображав ідеї Віталія Федоровича, і я мав честь підписати як один із співавторів. Його положення увійшли в кінцеву, узагальнену з усіх проектів версію, що врешті була підтримана депутатами.

    На його рахунку багато добрих і корисних для людей справ. У новітній історії України Віталій Федорович Бойко залишив яскравий слід, за що ми йому усі маємо бути вдячними.

    Світла й вічна йому пам’ять. Нехай спочиває з миром.

    Глибокі співчуття рідним та близьким з приводу важкої й непоправної втрати.

    Джерело: блог Леоніда Косаківського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    суд Леонід Кучма ВСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ