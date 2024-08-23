Як Маск просуває російську «свободу слова»

Після купівлі Twitter, Маск ліквідував більшу частину інфраструктури модерації контенту, скоротивши штат і змінивши правила – для, за його словами, «заохочення свободи слова»

До чого ця свобода слова може привести США

Після купівлі Twitter у листопаді 2022 року, її новий власник Ілон Маск пожартував із мільйонами своїх передплатників: «Зачекайте, якщо я пишу тут, це вважається роботою?». Акаунт, таємно керований російською розвідкою, спробував відповісти з гумором: «Ваш бос буде злий». Але той незграбний жарт отримав тоді нуль лайків.

Насправді, як пише The Wall Street Journal, російські тролі знову активізують діяльність у соцмережах і схоже, відчайдушно сподіваються, що впливові особи звернуть на них увагу.

З 2022 року російська мережа фейкових особистостей на X намагалася взаємодіяти з самим Маском, консервативними політичними та медійними діячами, включно з Трампом-молодшим і Такером Карлсоном. Вони намагалися просувати контент, що розпалює ворожнечу, і наративи, спрямовані на послаблення міжнародної підтримки України. Ідея полягала в тому, щоб скористатися видимістю та широким охопленням розділу відповідей акаунтів з великою кількістю підписників, щоб поширювати повідомлення як серед впливових осіб, так і серед їхньої аудиторії. Згідно з аналізом понад тисячі повідомлень, проведеним WSJ, підроблені акаунти (які часто видавали себе за американців) націлювалися на цілу низку відомих політичних діячів і представників ЗМІ, відповідаючи на їхні дописи.

Нагадаємо, у липні Мін'юст США оприлюднив список імен користувачів близько 1000 акаунтів X, пов'язаних із ботофермою, якою, на думку відомства, керувала ФСБ. Однак тоді не було майже жодних подробиць про діяльність мережі, крім її загальних контурів. (На той час X видалила практично всі такі акаунти). За словами американських і західних чиновників, операція була спрямована на поширення неправдивої або інформації, що вводить в оману, у США, Європі та Ізраїлі, а також на розпалювання політичних розбіжностей і формування антиукраїнських настроїв.

Нові дані, якими поділилися з WSJ дослідники з Університету Клемсона, дають змогу отримати ексклюзивне уявлення про те, як Росія просуває свої онлайн-армії впливу перед президентськими виборами в США. Дослідники змогли використати список облікових записів, наданий Мін'юстом, зіставити його з даними та зібрати майже 1300 повідомлень із понад 200 акаунтів, пов'язаних із Х. І хоча вони не набули широкої популярності до того, як були видалені й схоже, не привернули уваги відомих користувачів (на яких були націлені), вони можуть стати частиною майбутньої тактики.

Дослідник Даррен Лінвілл каже, що отримані дані демонструють, як із роками змінилася схема дій Росії: від «акаунтів зі значними інвестиціями» (які потребують часу та енергії для створення великої кількості підписників і переконливих особистостей) – до швидкого і масового продукування низькоякісних.

Наприклад, акаунти понад 50 разів відповіли на дописи різних відомих особистостей, стверджуючи, що президент України Володимир Зеленський хоче змусити Угорщину брати участь у війні з Росією.

«Зеленський хоче змусити угорців воювати?», – відповідали вони на твіти 2022 і 2023 років від Трампа-молодшого, новинних видань – CNN, Fox News і Politico, а також окремих журналістів і членів Конгресу.

Акаунти також відповіли на дописи Маска або ретвітнули їх близько десятка разів (хоча ці дописи здебільшого не стосувалися Росії, а були жартами або стосувалися інших тем). Акаунти також відповіли або ретвітнули пости Карлсона на різні теми, зокрема, той, у якому він розповідав про інтерв'ю з Путіним. Дані не показали жодних ознак того, що Маск або Карлсон вступили в листування у відповідь.

Росія тією чи іншою мірою використовує низькоякісні акаунти принаймні з 2016 року. Зараз їх легше створювати, почасти завдяки штучному інтелекту.

«Вони не просто так намагаються перевести в готівку ці лотерейні білети... Коли вони окупляються, то по-крупному», – говорить Лінвілл про подібні спроби. Він вважає, що низькоякісні акаунти, найімовірніше, є відповіддю на більш пильну увагу з боку платформ, дослідників та урядів, оскільки їх можна швидко створити, а в разі виявлення прибрати та створити нові.

Після купівлі Twitter, Маск ліквідував більшу частину інфраструктури модерації контенту, скоротивши штат і змінивши правила – для, за його словами, «заохочення свободи слова». Колишні співробітники компанії кажуть, що ці зміни Маска обмежують можливості платформи щодо виявлення прихованих спроб впливу.

До чого ця свобода слова може привести США та інші країни, можна тільки здогадуватись. Але принаймні Велику Британію Маск своїми діями вже спонукав швидше подбати про безпеку в Інтернеті.