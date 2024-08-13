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Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів Росії – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів Росії – FT
Європейські підприємства зберігали понад 2 млрд куб. м газу в Україні
фото із відкритих джерел

Україна має найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими, проте користуватись можливістю європейці не поспішають

Влітку 2024 року європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну доходів. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Україна має найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими. Але обсяги європейського газу в червні та липні становили лише десяту частину ресурсу, який зберігався рік тому. Це пов'язано з весняними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України, включно зі спорудами для зберігання газу. «Постійні російські атаки на українські сховища збільшують ризик зберігання газу», – заявив керівник відділу торгівлі континентальною Європою енергетичної групи Axpo сказав Марко Заальфранк.

За словами журналістів, газосховища в ЄС можуть вмістити максимум близько 100 мільярдів куб. м природного газу в порівнянні з річною потребою в блоці від 350 до 500 мільярдів куб. м залежно від погоди та інших умов. Минулого року Україна запропонувала близько 10 млрд куб. м додаткових сховищ, а європейські підприємства зберігали понад 2 млрд куб. м напередодні зимових місяців. Київ пропонував низькі тарифи на зберігання.

Але цього року закачування було незначним, навіть якщо сховища ЄС заповнені на 86% – це найвищий рівень цього року, згідно з даними Gas Infrastructure Europe. За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили лише 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів у порівнянні зі 102,7 млн кубометрів і 586,6 млн кубометрів в аналогічні місяці минулого року.

Автори підкреслюють, що газові резервуари розташовані глибоко під землею, що захищає їх від ударів. Однак пошкодження наземних об’єктів, які використовуються для закачування газу в позасховищах, є значним ризиком, про який хвилюються трейдери: «Головна проблема полягає не у втраті газу, а в неможливості відібрати його, коли це потрібно і потрібно», –  пояснює Заальфранк.

Державна енергетична компанія «Нафтогаз» повідомила, що в березні та квітні було скоєно кілька атак на наземну інфраструктуру. Однак щодо закачування та відбору газу, «немає жодних проблем».

Україна прагне, щоб європейські трейдери продовжували використовувати її газову інфраструктуру. Це приносить цінний дохід зруйнованій війною економіці. Однак, якщо не буде введено додаткові стимули для зберігання газу в Україні, важко передбачити, як європейські трейдери повернуться», – заявила керівниця європейського ціноутворення на газ в Argus Наташа Філдінг.

Минулого року ЄС провів переговори з банками про надання страхування для покриття ризиків, але з тих пір вони провалилися. Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що збільшення атак ускладнило такі міркування. Україна може заробити близько 200 мільйонів євро від європейських трейдерів, які зберігають газ, але зустрічна гарантія повинна досягти 1 мільярда євро: "Якщо ви хочете підтримати Україну, просто дайте їм 1 мільярд євро», – сказав чиновник.

Нарощування запасів газу в українських сховищах прискорюється в літні місяці, коли ціни на газ дешеві порівняно з іншими сезонами. Трейдери потім продають його, коли ціни зростають. Зазвичай це відбувається у зимові місяці, коли попит на опалення підвищує попит на природний газ.

Минулого року різниця часто перевищувала 20 євро за мегават-годину влітку, але цього року вона становила лише близько 5 євро/МВт-год: «Різниця в ціні недостатньо приваблива, щоб виправдати ризик закачування газу в зону бойових дій», – підкреслив Заальфранк з Axpo.

Раніше стало відомо, що Євросоюз нарощує імпорт російського скрапленого газу.За перше півріччя цього року країни Європейського Союзу імпортували на 7% більше російського скрапленого природного газу (СПГ), ніж за аналогічний період 2023 року. 

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Теги: газ тарифи Нафтогаз України імпорт опалення Україна переговори

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