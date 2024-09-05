Росія покладається на Індію, Сербію та Китай для обходу західних санкцій

РФ бере участь у більш широких зусиллях щодо ухилення від західних санкцій та закупівлі санкціонованих електронних компонентів та обладнання через іноземних суб'єктів

Росія покладається на кілька країн у рамках своїх зусиль щодо ухилення від західних санкцій

Росія використовує кілька країн для уникнення від західних санкцій, зокрема Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Згідно з публікацією Financial Times від 4 вересня, Міністерство промисловості і торгівлі Росії розробило план витратити майже 1 мільярд доларів на забезпечення критично важливих електронних компонентів у жовтні 2022 року. Цей план передбачав можливість будівництва об'єктів в Індії для доступу до цих компонентів.

FT повідомила, що Росія таємно набувала чутливу електроніку подвійного призначення з Індії, використовуючи значні резерви індійських рупій, накопичені російськими банками від продажів нафти.

Поки що невідомо, наскільки успішно Росія реалізувала цей план, але ISW вважає, що РФ активно працює над обходом західних санкцій через іноземних посередників.

Також зазначається, що 4 вересня, на полях Східного економічного форуму у Владивостоку, Володимир Путін зустрівся з віцепрем'єром Сербії Олександром Вуліним. Він підтвердив, що Сербія не вводитиме санкції проти Росії і не дозволить використання своєї території для антиросійських дій.

Аналітики припускають, що ця заява була частково спрямована на пом'якшення роздратування Путіна після нещодавньої купівлі Сербією 12 літаків Rafale у Франції, що могло бути спробою диверсифікації постачальників зброї.

Путін також зустрівся з віце-президентом КНР Хань Чженом, обговоривши результати своєї поїздки до Монголії і підкресливши зростання регіональної торгівлі і співробітництва з Китаєм та Монголією.

В ISW зазначили, що іноземні компанії та банки, в тому числі з КНР, стають все більш обережними у проведенні транзакцій з російськими суб'єктами через побоювання вторинних санкцій з боку Заходу.



Нагадаємо, ISW нагадує про заборону російських ударів по цивільних об'єктах.