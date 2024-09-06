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Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з Росії у разі перемоги на виборах

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з Росії у разі перемоги на виборах
Експрезидент Трамп розповів, що під час свого першого строку, намагався знімати санкції якнайшвидше
фото з відкритих джерел

Колишній президент США заявив, що планує використовувати санкції якомога менше

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з Росії, якщо переможе на президентських виборах. Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, зазначивши, що санкції США послаблюють долар і загрожують його статусу світової валюти. Про це повідомляє New Republic.

Трамп підкреслив, що санкції «вбивають долар» і все, що він представляє.

«Якби ми втратили долар як світову валюту, я думаю, це було б еквівалентно програшу у війні, що зробило б нас країною третього світу. Тому що подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту домінуючою. Є так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите панування долара. Тому я хочу використовувати санкції якомога менше», – сказав кандидат у президенти США.

На його думку, США стикаються з багатьма викликами, зокрема зі зростанням впливу Китаю, який прагне зробити свою валюту домінуючою. Саме тому Трамп хоче використовувати санкції мінімально і лише проти країн, які «на це заслуговують».

Під час свого першого президентського строку Трамп також застосовував санкції, однак заявив, що намагався їх знімати якомога швидше.

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Теги: Дональд Трамп

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