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Володимир Омелян Політик

Хроніка антиросійських санкцій. Де ворогу найболючіше

glavcom.ua
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Санкції продовжують руйнувати економіку Росії
фото: Depositphotos

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. Китайський бізнес нарощує присутність на російському ринку – кількість китайських компаній, зареєстрованих у РФ, минулого року збільшилася на 20%, до 9,5 тис.

  • Але зворотний процес входження російських компаній на ринок КНР ускладнюється високою конкуренцією та необхідністю адаптації продукції під китайських споживачів.
  • Також продовжують турбувати бізнес проблеми з розрахунками, перехід на нацвалюти не позбавив контрагентів санкційних ризиків .
  • Бар'єрами виступають і необхідність цифровізації логістики.

2. Росіяни почали скуповувати у 2,5 рази більше валюти після операції ЗСУ в Курській області.

  • У серпні обсяг чистих покупок (купівлі мінус продажу) збільшився в 2,5 рази порівняно з липнем – до 98,1 млрд руб. Йдеться в огляді ризиків фінансових ринків Банку росії.
  • Для порівняння: у серпні 2023 року в умовах ослаблення рубля громадяни купили валюти всього на суму 3,1 млрд руб, у серпні 2022 року – на 133,9 млрд руб.
  • За даними регулятора, у серпні цього року рубль ослаб по відношенню до юаня на 1,8%, а по відношенню до долара – на 5,6%. Більшу частину місяця ситуація на ринку готівкової валюти у росії була стабільною, але до кінця періоду різниця в курсах продажу та купівлі валюти підвищилася до 4,11 руб. за долар США та до 4,17 руб. за євро.
  • Різниця в курсах по долару була вищою, ніж після введення санкцій проти Мосбіржі в середині червня (3,62 руб.)
  • Водночас російські експортери в серпні знизили чистий продаж валюти на 1%, до $11,9 млрд. При цьому компанії продавали додаткову валюту, яку вони накопичили раніше, для виплати дивідендів.

3. Ремонт китайських авто в росії затягнеться на півроку.

  • Росія зіткнулася з дефіцитом автозапчастин із Китаю, через що ремонт китайських автомобілів у деяких випадках може затягуватися на півроку.
  • Зі збільшенням продажів китайських автомобілів у росії спостерігається зростання звернень у сервіси, а запчастини для деяких брендів, таких як Changan, BYD і FAW, можна очікувати до півроку.
  • Особливо довго доводиться чекати на кузовні деталі, що суттєво ускладнює ремонт після ДТП.
  • Серед інших складнощів при ремонті китайських авто скаржаться на якість та сумісність запчастин, а саме: одна запчастина може підходити одному автомобілю і не підходити іншому тій же моделі.

4. Логістична компанія Bek Broker в обхід санкцій привезла до росії з країн Заходу понад двісті творів мистецтва, зокрема картини Сальвадора Далі, Огюста Ренуара, Анрі Матісса та Рембрандта.

  • Загальна вартість колекцій — понад 36 мільйонів доларів.
  • Серед клієнтів компанії журналістам вдалося знайти російського зброяра Мкртича Окрояна та голови «Ділової Росії» Олексія Рєпіка.
  • Обидва бізнесмени перебувають у списках санкцій, а з початку війни Європа ввела санкції на ввезення в росію предметів розкоші понад 300 євро.

5. Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії у разі перемоги на виборах.

  • Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії, якщо переможе на президентських виборах. Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, зазначивши, що санкції США послаблюють долар і загрожують його статусу світової валюти, повідомляє New Republic.
  • Трамп підкреслив, що санкції «вбивають долар» і все, що він представляє.
  • На його думку, США стикаються з багатьма викликами, зокрема зі зростанням впливу Китаю, який прагне зробити свою валюту домінуючою.
  • Саме тому Трамп хоче використовувати санкції мінімально і лише проти країн, які «на це заслуговують».
  • Під час свого першого президентського строку Трамп також застосовував санкції, однак заявив, що намагався їх знімати якомога швидше.

6. У Білому домі прокоментували чутки про те, що Іран передав росії балістичні ракети.

  • У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть росії балістичні ракети, це буде «драматичною ескалацією» у підтримці Тегераном війни РФ проти України. Про це заявив речник Ради з нацбезпеки Білого дому Шон Саветт.
  • Саветт сказав, що «будь-яка передача іранських балістичних ракет росії була би драматичною ескалацією» у підтримці Іраном війни росії проти України. У заяві він не підтвердив і не спростував, чи це сталося.
  • «Ми попереджали про те, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну безпекове партнерство між Росією та Іраном поглиблювалося, і що ми стурбовані цим. Ми і партнери чітко заявили на самітах G7 і НАТО цього літа, що ми готові разом відреагувати серйозними наслідками», – додав речник.

7. Нацбанк Киргизстану закрив популярну схему обходу санкцій.

  • Банки Киргизстану останнім часом відмовлялися переказувати гроші до Китаю без підтверджень, що оплачуваний товар буде розмитнений у країні.
  • Нацбанк Киргизстану заборонив їм виконувати платежі без реального постачання товарів до країни. Його ухвала від 4 вересня набирає чинності через три тижні після цієї дати.
  • Киргизстан після початку війни став популярним каналом поставки в росію товарів, які не закупиш безпосередньо — через санкції або відмову виробників працювати з росією.
  • Платежі через Киргизстан у будь-якій валюті приходили до постачальника за 1–3 дні, причому платити можна було не лише в юанях чи рублях, а й навіть у доларах.
  • Російські імпортери сподівалися, що ця схема тільки подорожчає, але вона, здається, все ж таки закривається.
  • У серпні в Бішкеку делегація американського Мінфіну вимагала від банків Киргизстану припинити надавати росії послуги з обходу санкцій, погрожуючи відключенням від доларових платежів та SWIFT. Можливо, тому постанова Нацбанку Киргизстану має назву «Про забезпечення економічної безпеки та підтримку фінансової стабільності».
  • Продукція, поставлена ​​через Киргизстан, наразі подорожчає на 60%.
  • Але головне, чого побоюються російські підприємці, щоб за цим ще не була заборона на постачання санкційних товарів на кшталт запчастин та обладнання.

8. Німеччина наростила експорт до росії в липні на 18,9% порівняно з червнем, до 705,5 млн євро, йдеться у звіті Федерального статистичного управління Німеччини.

  • Імпорт із РФ позаминулого місяця зменшився на 6,5%, до 147,3 млн євро.
  • Липневий експорт до росії був на 6,5% нижчим, ніж роком раніше, імпорт – на 37,5%.
  • Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні фактори у липні підвищився щодо попереднього місяця на 1,7%, до 130 млрд євро. Обсяг імпорту підскочив на 5,4%, до 113,2 млрд. євро.

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Джерело
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Теги: росія економіка санкції

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