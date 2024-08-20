У Хмельницькій області чути вибухи

У ніч на 20 серпня у Хмельницькій області лунали вибухи

У Хмельницькій області о 2:02 пролунали вибухи. За повідомленнями Суспільного та Повітряних сил ЗСУ, до регіону летіли ворожі безпілотники.

«На Хмельниччині (у Хмельницькій області - ред.) чути звуки вибухів, передають наші кореспонденти», – йдеться у повідомленні Суспільного о 02:01.

Близько півночі Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей. Згодом, близько 2 години ночі, у Хмельницькій області були чутні вибухи.

Водночас у низці інших регіонів України ворожі безпілотники продовжували свій рух.

До слова, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.

Раніше повідомлялося, що чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ.