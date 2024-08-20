Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькій області чути вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Хмельницькій області чути вибухи
До регіону летіли ворожі дрони
фото з відкритих джерел

У ніч на 20 серпня у Хмельницькій області лунали вибухи

У Хмельницькій області о 2:02 пролунали вибухи. За повідомленнями Суспільного та Повітряних сил ЗСУ, до регіону летіли ворожі безпілотники.

«На Хмельниччині (у Хмельницькій області - ред.) чути звуки вибухів, передають наші кореспонденти», – йдеться у повідомленні Суспільного о 02:01.

Близько півночі Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей. Згодом, близько 2 години ночі, у Хмельницькій області були чутні вибухи.

Водночас у низці інших регіонів України ворожі безпілотники продовжували свій рух.

До слова, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.

Раніше повідомлялося, що чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ.

Читайте також: Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.

 

 

Теги: вибух влада Хмельницкий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основні меседжі російської пропаганди у Румунії, як й в інших європейських країнах, присвячені Україні
Росія бреше. Кремлівські ІПСО за кордоном: кейс Румунії Гібридна війна
12 серпня, 10:15
Зателефонуй «101», якщо виявили вибухонебезпечний предмет
Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
23 липня, 19:22
У місті оголошено сигнал повітряної тривоги
У Житомирі пролунали гучні вибухи
26 липня, 02:42
У Ростовській області дрони влучили у комбінат, де зберігається паливо для армії РФ
У Ростовській області дрони влучили у комбінат, де зберігається паливо для армії РФ
3 серпня, 06:18
Момент влучання в будинок потрапив на відео
В Орловській області горіла багатоповерхівка, влада заявила про атаку дронів
3 серпня, 08:31
Під час візиту він подякував країні за чітку позицію щодо війни в Україні
Кулеба на ринку в Африці скуштував кукурудзу
6 серпня, 01:41
У Шотландії продають безлюдний острів із каплицею Святого Колумби
Шотландія продає оповитий легендами острів із каплицею (фото)
8 серпня, 04:00
У Курську знову гучно
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
Нижньогородську область Росії атакували БпЛА
У РФ безпілотниками атаковано військовий аеродром «Саваслейка»
14 серпня, 07:51

Події в Україні

У Хмельницькій області чути вибухи
У Хмельницькій області чути вибухи
Окупанти не можуть знайти колаборантів для управління селами – ЦНС
Окупанти не можуть знайти колаборантів для управління селами – ЦНС
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року
Окупанти за день обстріляли три райони Дніпропетровщини, є руйнування
Окупанти за день обстріляли три райони Дніпропетровщини, є руйнування
Операція на Курщині та майбутній візит прем'єра Індії в Україну. Головне за 19 серпня
Операція на Курщині та майбутній візит прем'єра Індії в Україну. Головне за 19 серпня
Ялта частково залишилася без світла
Ялта частково залишилася без світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Путін відкрито визнав кризу у війні
55K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
33K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
17K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців
13K
Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua