У Краснодарському краї в районі порту «Кавказ» стався вибух (фото, відео)

Раніше Сили оборони вже атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ»

На Таманському півострові підіймається величезний стовп чорного диму з району порту «Кавказ»

На території Кубані стався вибух. Моніторингова група «Кримський вітер» публікує відповідні фото.

Зазначається, що на Таманському півострові піднімається величезний стовп чорного диму з району порту «Кавказ». Також у військових частинах Севастополя окупанти увімкнули тривогу, Керченський міст перекрито.

Повідомляється, що в порту «Кавказ» міг бути підірваний російський пором. Проте також є інформація, що удар міг бути безпосередньо по нафтобазі. Зараз в мережі з'явилися відео з пожежею в порту «Кавказ».

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ фото: Telegram/Кримський вітер

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.