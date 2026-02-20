Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро

Будапешт виступив проти рішення про запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу, яке вимагало одностайної підтримки держав-членів

Угорщина заблокувала погоджену раніше позику Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро, яка мала стати фінансовою підтримкою для стабілізації економіки країни під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За словами чотирьох джерел, обізнаних із ситуацією, посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти плану, який передбачав випуск боргових зобов’язань під гарантії бюджету Євросоюзу для фінансування допомоги Україні. Оскільки рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів, позиція Будапешта фактично заблокувала його ухвалення.

Йдеться про кредит, який лідери ЄС погодили у грудні як фінансове «рятувальне коло» для Києва на тлі зростання бюджетного дефіциту. За інформацією видання, Україна може зіткнутися з нестачею коштів уже навесні, тому реалізація цього механізму розглядалася як ключовий елемент підтримки.

Раніше Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати програму лише за умови, що вони не нестимуть відповідальності за виплату відсотків або погашення кредиту. Передбачалося, що фінансові гарантії нададуть інші країни Євросоюзу, однак для використання бюджетного резерву ЄС та запуску запозичень все одно необхідне одностайне рішення.

За даними FT, блокування позики може мати ширші наслідки для міжнародної фінансової підтримки України. Зокрема, програма Міжнародного валютного фонду на суму 8 млрд євро, яка перебуває на стадії переговорів, частково залежить від отримання Києвом допомоги з боку ЄС. У разі затягування процесу існує ризик ускладнення подальших домовленостей із міжнародними партнерами.

До слова, Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав надання Україні масштабного кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років