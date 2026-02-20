Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
фото: Reuters

Будапешт виступив проти рішення про запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу, яке вимагало одностайної підтримки держав-членів

Угорщина заблокувала погоджену раніше позику Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро, яка мала стати фінансовою підтримкою для стабілізації економіки країни під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За словами чотирьох джерел, обізнаних із ситуацією, посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти плану, який передбачав випуск боргових зобов’язань під гарантії бюджету Євросоюзу для фінансування допомоги Україні. Оскільки рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів, позиція Будапешта фактично заблокувала його ухвалення.

Йдеться про кредит, який лідери ЄС погодили у грудні як фінансове «рятувальне коло» для Києва на тлі зростання бюджетного дефіциту. За інформацією видання, Україна може зіткнутися з нестачею коштів уже навесні, тому реалізація цього механізму розглядалася як ключовий елемент підтримки.

Раніше Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати програму лише за умови, що вони не нестимуть відповідальності за виплату відсотків або погашення кредиту. Передбачалося, що фінансові гарантії нададуть інші країни Євросоюзу, однак для використання бюджетного резерву ЄС та запуску запозичень все одно необхідне одностайне рішення.

За даними FT, блокування позики може мати ширші наслідки для міжнародної фінансової підтримки України. Зокрема, програма Міжнародного валютного фонду на суму 8 млрд євро, яка перебуває на стадії переговорів, частково залежить від отримання Києвом допомоги з боку ЄС. У разі затягування процесу існує ризик ускладнення подальших домовленостей із міжнародними партнерами.

До слова, Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав надання Україні масштабного кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років

 

Читайте також:

Теги: Європа кредит Україна Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні варто відмовлятися від фейкових переговорів
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
27 сiчня, 19:01
За словами Сійярто, судовий процес може тривати до двох років
Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу
2 лютого, 16:57
До надання кредиту Україні можуть долучатися треті країни
Посли ЄС погодили деталі позики у 90 млрд євро для України
4 лютого, 18:03
Федерація роботодавців України пропонує запровадження дзеркальних заходів
Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
Сьогодні, 18:13
США та Україна готують пропозицію енергетичного перемир’я для РФ
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
22 сiчня, 19:28
Генеральний секретар НАТО засудив удари Росії по Україні
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
3 лютого, 16:37
Виконавиця, яка змагається за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не буде повноцінним
Скандал на нацвідборі Євробачення: Jerry Heil розлютилася на організаторів шоу
7 лютого, 21:33
Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні серед конфліктів, які можуть бути зупинені
Трамп припустив швидке завершення російсько-української війни
5 лютого, 20:27
Відкриття виставки «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність»
30 років в Антарктиці: у Києві відкрилася фотовиставка про українських полярників
9 лютого, 09:09

Політика

Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua