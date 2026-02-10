Головна Світ Політика
Рубіо вирушить до Словаччини й Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рубіо вирушить до Словаччини й Угорщини
Перед візитом до Братислави та Будапешта американський дипломат відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки
фото: AP

Під час візитів держсекретар США зустрінеться з ключовими угорськими та словацькими посадовцями

Державний секретар США Марко Рубіо після Мюнхенської конференції з безпеки навідається до Словаччини та Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаний департамент США.

Згідно з повідомленням відомства, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, секретар Рубіо відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він приймає запрошення президента США Дональда Трампа долучитися до Ради миру. Він наголосив на тому, що США визнали «зусилля Угорщини заради миру» і додав: «Коли є Трамп, то є і мир».

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна не вступатиме до Ради миру президента США Дональда Трампа.

Теги: Марко Рубіо Словаччина Угорщина Мюнхенська конференція з безпеки

