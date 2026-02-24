Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
Глава держави заявив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський планує знову висунути свою кандидатуру на пост глави держави, якщо до моменту проведення виборів війна з Росією триватиме 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ зробив важливу заяву щодо свого можливого балотування на другий президентський термін. Глава держави підкреслив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій та умов, у яких перебуватиме країна, інформує «Главком».

Володимир Зеленський підкреслив, якби вибори відбувалися зараз, у розпал активних бойових дій, він не зміг би залишити посаду.

«Якщо війна триває – я не маю права піти. Це було б дезертирством перед моїм народом», – заявив глава держави.

Президент наголосив, що зараз не час для передвиборчих кампаній, а всі зусилля мають бути спрямовані на деокупацію територій та вступ до ЄС і НАТО.

«Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все», – заявив Зеленський.

За словами президента України, якщо під час переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі. 

«Поки що я перебуваю в межах цього терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся. Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, – не факт, що піду», – додав глава держави. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

За словами глави держави, Україна ставить за мету бути повністю технічно готовою до вступу до кінця 2027 року. Вже у першому півріччі 2026 року Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери.

Читайте також:

Теги: вибори Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Ігнаціо Кассіс провели зустріч
Президент України обговорив із главою ОБСЄ нові формати співпраці
2 лютого, 21:45
Зеленський розповів, кого боїться Путін
Зеленський розповів, кого боїться Путін
5 лютого, 01:56
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
5 лютого, 05:32
Зеленський оголосив про підготовку Україною санкцій проти росіян, що використовують спорт у воєнних цілях
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій
15 лютого, 22:52
За словами Зеленського, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53
Рустем Умєров: «Російська сторона буде представлена вагома»
Українська делегація вирушила до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів
2 лютого, 19:54
«Я не можу думати про Путіна, про його отруту і токсини, які він має чи мав», – заявив глава держави
Зеленський розповів, чи боїться він «долі Навального»
14 лютого, 21:46
Проти Лукашенка введено санкції
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
18 лютого, 09:57
Дональд Трамп прагне організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Сьогодні, 10:25

Політика

Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
Зеленський відзначив командування ЗСУ
Зеленський відзначив командування ЗСУ
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua