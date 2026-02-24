Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни

Глава держави заявив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій

Володимир Зеленський планує знову висунути свою кандидатуру на пост глави держави, якщо до моменту проведення виборів війна з Росією триватиме

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ зробив важливу заяву щодо свого можливого балотування на другий президентський термін. Глава держави підкреслив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій та умов, у яких перебуватиме країна, інформує «Главком».

Володимир Зеленський підкреслив, якби вибори відбувалися зараз, у розпал активних бойових дій, він не зміг би залишити посаду.

«Якщо війна триває – я не маю права піти. Це було б дезертирством перед моїм народом», – заявив глава держави.

Президент наголосив, що зараз не час для передвиборчих кампаній, а всі зусилля мають бути спрямовані на деокупацію територій та вступ до ЄС і НАТО.

«Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все», – заявив Зеленський.

За словами президента України, якщо під час переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі.

«Поки що я перебуваю в межах цього терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся. Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, – не факт, що піду», – додав глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

За словами глави держави, Україна ставить за мету бути повністю технічно готовою до вступу до кінця 2027 року. Вже у першому півріччі 2026 року Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери.