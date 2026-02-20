Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
Сійярто підтвердив блокування фінансування України від ЄС через нафтовий транзит
фото: EPA/UPG

Глава МЗС Петер Сійярто заявив про вимогу відновити транзит російської нафти та знову звинуватив Київ у «шантажі»

Угорщина оголосила про блокування виділення Україні кредиту Європейського Союзу на 90 млрд євро до відновлення поставок російської нафти через трубопровід «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни Петера Сійярто.

За його словами, Будапешт не погодиться на рішення щодо фінансування України, доки не буде відновлено транзит нафти до Угорщини. «Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба», – оголосив угорський міністр.

Він також звинуватив Україну у тиску на угорську сторону. За його словами, Київ нібито діє «у координації з Брюсселем та угорською опозицією», що, на його думку, призвело до перебоїв із постачанням нафти та зростання цін на пальне перед виборами. «Ми не піддамося цьому шантажу», – заявив Сійярто.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що припинення транзиту нафти через «Дружбу» є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Він наголосив, що Будапешт вважає такі дії неприйнятними та використовуватиме свої можливості для блокування фінансових рішень ЄС щодо України.

Раніше, посол Угорщини при Європейському Союзі висловив заперечення проти залучення коштів для України шляхом випуску боргових зобов’язань, гарантованих бюджетом ЄС. Оскільки рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів, позиція Будапешта фактично заблокувала його ухвалення.

Йдеться про кредит, який лідери ЄС погодили у грудні як фінансове «рятувальне коло» для Києва на тлі зростання бюджетного дефіциту. За інформацією видання, Україна може зіткнутися з нестачею коштів уже навесні, тому реалізація цього механізму розглядалася як ключовий елемент підтримки.

Читайте також:

Теги: Угорщина Україна кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
Вчора, 14:01
Історія показує: після війни країни майже ніколи не минають фазу великого розбору
Після війни. Винуватці й королі моменту
17 лютого, 13:03
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
17 лютого, 09:10
Сибіга наголосив, що прискорений шлях до ЄС стосується не лише України
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
13 лютого, 16:31
Єврокомісія зможе здійснити перший платіж за кредитом на початку другого кварталу 2026 року
Європарламент схвалив надання Україні кредиту на €90 млрд
11 лютого, 14:49
Посол Німеччини в Україні Гайко Томс
«Ми дозволили Путіну вести цю війну» – посол Німеччини Гайко Томс
9 лютого, 10:01
«Польща забере Львів і перевірить на кордоні тату з Бандерою». Як Росія налаштовує українців проти поляків?
«Польща забере Львів і перевірить на кордоні тату з Бандерою». Як Росія налаштовує українців проти поляків?
6 лютого, 10:00
Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні серед конфліктів, які можуть бути зупинені
Трамп припустив швидке завершення російсько-української війни
5 лютого, 20:27
Генеральний секретар НАТО засудив удари Росії по Україні
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
3 лютого, 16:37

Політика

У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа

Новини

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Сьогодні, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua