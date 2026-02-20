Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»

Глава МЗС Петер Сійярто заявив про вимогу відновити транзит російської нафти та знову звинуватив Київ у «шантажі»

Угорщина оголосила про блокування виділення Україні кредиту Європейського Союзу на 90 млрд євро до відновлення поставок російської нафти через трубопровід «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни Петера Сійярто.

За його словами, Будапешт не погодиться на рішення щодо фінансування України, доки не буде відновлено транзит нафти до Угорщини. «Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба», – оголосив угорський міністр.

Він також звинуватив Україну у тиску на угорську сторону. За його словами, Київ нібито діє «у координації з Брюсселем та угорською опозицією», що, на його думку, призвело до перебоїв із постачанням нафти та зростання цін на пальне перед виборами. «Ми не піддамося цьому шантажу», – заявив Сійярто.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що припинення транзиту нафти через «Дружбу» є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Він наголосив, що Будапешт вважає такі дії неприйнятними та використовуватиме свої можливості для блокування фінансових рішень ЄС щодо України.

Раніше, посол Угорщини при Європейському Союзі висловив заперечення проти залучення коштів для України шляхом випуску боргових зобов’язань, гарантованих бюджетом ЄС. Оскільки рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів, позиція Будапешта фактично заблокувала його ухвалення.

Йдеться про кредит, який лідери ЄС погодили у грудні як фінансове «рятувальне коло» для Києва на тлі зростання бюджетного дефіциту. За інформацією видання, Україна може зіткнутися з нестачею коштів уже навесні, тому реалізація цього механізму розглядалася як ключовий елемент підтримки.