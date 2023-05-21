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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Чому Саудівська Аравія прагне стати посередником між РФ та Україною

glavcom.ua
Президент України прибув до Саудівської Аравії, щоб виступити на саміті Ліги арабських держав
фото: офіс президента

Процес «автономізації» Близького Сходу у постамериканській архітектурі безпеки прискорюється

Захоплююся вмінням Саудівської Аравії демонстративно показувати свою здатність витримувати баланс, щоб не здавалося, що вони такі погані, як гадають на Заході.

З одного боку, до них на саміт приїжджає Башар Асад, уперше за 12 років. Його повернули до Ліги арабських держав зусиллями самих саудівців та їхніх партнерів в Абу-Дабі, всупереч протестам ЄС та США.

З іншого боку, вони приймають у себе на тому самому саміті президента України Володимира Зеленського, який виступає з промовою про «формулу світу», а саудівські медіа публікують повідомлення про те, як Ер-Ріяд прагне стати посередником між РФ та Україною.

Все це на тлі заяв наслідного принца Мухаммеда бін Сальмана, що окремо виділяються, про «власні рішення для власних регіональних проблем» під лідерством Саудівської Аравії.

Процес «автономізації» Близького Сходу в постамериканській архітектурі безпеки прискорюється, і візит Зеленського тут використовується для збереження збалансованого позиціонування на зовнішній арені, ніби показуючи, що Саудівська Аравія та союзники на «правильній стороні історії».

З нашого боку були добрі та спокійні меседжі + використання ісламського чинника проти РФ, що правильно та логічно.

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Джерело
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Теги: саміт Саудівська Аравія Башар Асад Володимир Зеленський

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Ілія Куса

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