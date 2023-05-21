Президент України прибув до Саудівської Аравії, щоб виступити на саміті Ліги арабських держав

Процес «автономізації» Близького Сходу у постамериканській архітектурі безпеки прискорюється

Захоплююся вмінням Саудівської Аравії демонстративно показувати свою здатність витримувати баланс, щоб не здавалося, що вони такі погані, як гадають на Заході.

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З одного боку, до них на саміт приїжджає Башар Асад, уперше за 12 років. Його повернули до Ліги арабських держав зусиллями самих саудівців та їхніх партнерів в Абу-Дабі, всупереч протестам ЄС та США.

З іншого боку, вони приймають у себе на тому самому саміті президента України Володимира Зеленського, який виступає з промовою про «формулу світу», а саудівські медіа публікують повідомлення про те, як Ер-Ріяд прагне стати посередником між РФ та Україною.

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Все це на тлі заяв наслідного принца Мухаммеда бін Сальмана, що окремо виділяються, про «власні рішення для власних регіональних проблем» під лідерством Саудівської Аравії.

Процес «автономізації» Близького Сходу в постамериканській архітектурі безпеки прискорюється, і візит Зеленського тут використовується для збереження збалансованого позиціонування на зовнішній арені, ніби показуючи, що Саудівська Аравія та союзники на «правильній стороні історії».

З нашого боку були добрі та спокійні меседжі + використання ісламського чинника проти РФ, що правильно та логічно.