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Зеленський створив міську військову адміністрацію в окупованому Скадовську

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський створив міську військову адміністрацію в окупованому Скадовську
Російські військові в окупованому місті Скадовську Херсонської області, 20 травня 2022 року
фото з відкритих джерел

Начальником ОВА став Сергій Кухта

Президент України Володимир Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області, повідомляє Офіс президента. Відповідний указ було оприлюднене 10 травня на сайті ОП.

Указ передбачає створення:

  • сільської військової адміністрації в селі Виноградове Херсонського району (начальник – Валерій Мельниченко);
  • міської військової адміністрації в Скадовську Херсонської області (начальник – Сергій Кухта).

Зауважимо, Скадовськ був окупований російськими військами в лютому 2022 року. За даними Генштабу, 1 листопада, після звільнення Херсона, окупаційна адміністрація була перенесена до цього міста.

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що військово-політичне керівництво України розробило відразу кілька сценаріїв контрнаступу ЗСУ, але жоден із варіантів ще не був затверджений президентом Володимиром Зеленським. 

У той же час голова МЗС Великої Британії вже уявив, яким може бути контрнаступ ЗСУ.

На Банковій заявили, що контрнаступ Збройних сил України це не питання тижня чи місяця і не варто розглядати його як велику вирішальну битву.

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Теги: Херсонщина Володимир Зеленський

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