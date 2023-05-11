Зеленський створив міську військову адміністрацію в окупованому Скадовську

Начальником ОВА став Сергій Кухта

Президент України Володимир Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області, повідомляє Офіс президента. Відповідний указ було оприлюднене 10 травня на сайті ОП.

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Указ передбачає створення:

сільської військової адміністрації в селі Виноградове Херсонського району (начальник – Валерій Мельниченко);

міської військової адміністрації в Скадовську Херсонської області (начальник – Сергій Кухта).

Зауважимо, Скадовськ був окупований російськими військами в лютому 2022 року. За даними Генштабу, 1 листопада, після звільнення Херсона, окупаційна адміністрація була перенесена до цього міста.

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До слова, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що військово-політичне керівництво України розробило відразу кілька сценаріїв контрнаступу ЗСУ, але жоден із варіантів ще не був затверджений президентом Володимиром Зеленським.

У той же час голова МЗС Великої Британії вже уявив, яким може бути контрнаступ ЗСУ.

На Банковій заявили, що контрнаступ Збройних сил України це не питання тижня чи місяця і не варто розглядати його як велику вирішальну битву.