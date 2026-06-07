В окупованому Криму розквіт чорний ринок на тлі паливної кризи

Ціна за літр АІ-95 на чорному ринку вже сягає 160 рублів, що змушує водіїв переплачувати в рази

Військові РФ почали заробляти на штучному дефіциті пального

На території тимчасово окупованого Криму посилюються ознаки економічної кризи, що призвело до активізації нелегального бізнесу. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, у Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах півострова через інтернет-платформи оголошень почали масово пропонувати адресну доставку автомобільного пального. Скориставшись штучним браком нафтопродуктів, нелегальні торговці встановили спекулятивну вартість: літр бензину марки АІ-95 на чорному ринку коштує вже до 160 рублів.

За даними Центру національного спротиву, цей тіньовий промисел має системний характер. Організаторами більшості таких оголошень є російські військові, які контролюють розподіл паливних ресурсів, а також їхні родичі чи близькі особи. Окупанти привласнюють і перепродають конфісковані запаси пального, заробляючи на місцевих жителях.

У такий спосіб загарбники використовують брак бензину на офіційних заправках задля власної наживи, тоді як цивільне населення півострова змушене купувати пальне за завищеними цінами в умовах штучної кризи.

Як відомо, окупаційна адміністрація Севастополя оголосила про повне припинення вільного продажу бензину на заправках мереж «ТЕС» і «АТАН» – найбільших АЗС окупованого Криму. Пальне відтепер резервується лише для екстрених і аварійних служб.

У своєму Telegram «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв звернувся до мешканців Севастополя з проханням не займати черги – навіть якщо до АЗС під'їжджатимуть бензовози. За його словами, завіз пального відбуватиметься виключно для екстрених і аварійних служб, вільного продажу не буде.

До слова, на тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксуються перебої в роботі банківських сервісів та платіжної інфраструктури. Мешканці скаржаться на неможливість розрахуватися банківськими картками в громадському транспорті та на інших об’єктах, де раніше такі платежі проходили без проблем.

За інформацією Центр національного спротиву, подібні випадки вже не є поодинокими та можуть свідчити про системні проблеми у функціонуванні фінансової інфраструктури на окупованому півострові.