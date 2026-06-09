Паливна криза з окупованого Криму перекинулася на південні регіони Росії

Ціна за літр А-95 на чорному ринку Росії вже сягає 160 рублів, що змушує водіїв переплачувати в рази

На частині заправок на південному заході регіону бракує пального

Масштабний дефіцит автомобільного пального, який раніше охопив тимчасово окупований Кримський півострів, почав стрімко поширюватися на південні регіони Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Зокрема, про гостру нестачу бензину та дизельного пального на заправках масово повідомляють мешканці Краснодарського краю та Ростовської області Росії.

Що відбувається на російських заправках

На багатьох автозаправних станціях Кубані та Ростовщини повністю зник бензин популярних марок А-92 та А-95, а також дизель. На тих поодиноких АЗС, де пальне ще є в наявності, утворилися кілометрові черги, а власники компаній ввели жорсткі ліміти на відпуск пального в одні руки або продають його виключно за спеціальними талонами для екстрених служб.

Крім того, дефіцит спровокував різке зростання роздрібних цін. Російські аналітики прогнозують, що найближчими тижнями ситуація лише погіршуватиметься, оскільки через пошкодження логістичних вузлів Кремль не в змозі оперативно перенаправити паливні потоки з інших регіонів Росії.

Влада називає ситуацію контрольованою. За словами чиновників, на тлі проблем у сусідніх регіонах люди почали запасатися бензином, що спричинило ажіотажний попит.

Причини паливного колапсу

Криза є прямим наслідком успішних і системних ударів Сил оборони України по російській нафтопереробній та логістичній інфраструктурі.

Падіння переробки: Через регулярні атаки українських безпілотників на великі нафтопереробні заводи на півдні та в європейській частині Росії, обсяги виробництва пального в країні-агресорі суттєво впали.

Через регулярні атаки українських безпілотників на великі нафтопереробні заводи на півдні та в європейській частині Росії, обсяги виробництва пального в країні-агресорі суттєво впали. Знищення нафтобаз: Останній потужний удар по нафтовій логістиці окупантів відбувся 5 червня, коли в порту тимчасово окупованого Маріуполя було знищено вісім та пошкоджено дев'ять великих резервуарів із пальним, які забезпечували південне угруповання військ Росії.

Останній потужний удар по нафтовій логістиці окупантів відбувся 5 червня, коли в порту тимчасово окупованого Маріуполя було знищено вісім та пошкоджено дев'ять великих резервуарів із пальним, які забезпечували південне угруповання військ Росії. Пріоритет армії: Російська влада змушена в першу чергу забезпечувати залишками пального військову техніку на фронті, через що цивільні мережі заправок залишаються пустими.

«Главком» писав, що на території тимчасово окупованого Криму посилюються ознаки економічної кризи, що призвело до активізації нелегального бізнесу. Зокрема, у Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах півострова через інтернет-платформи оголошень почали масово пропонувати адресну доставку автомобільного пального. Скориставшись штучним браком нафтопродуктів, нелегальні торговці встановили спекулятивну вартість: літр бензину марки АІ-95 на чорному ринку коштує вже до 160 рублів.