Куба залишилася без дизеля та мазуту: у столиці спалахнули протести

Президент країни Мігель Діас-Канель назвав ситуацію «особливо напруженою»

Куба опинилася в гострій енергетичній кризі після того, як уряд визнав повну відсутність запасів дизельного пального та мазуту. На тлі дефіциту по всій країні посилилися відключення світла, а в столиці Гавані спалахнули протести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Енергетична ситуація на Кубі стрімко погіршилась після заяви міністра енергетики про повну відсутність дизельного пального та мазуту. Саме ці ресурси забезпечують роботу електростанцій, тому їхній дефіцит фактично паралізував енергосистему країни.

За словами урядовців, країна не має жодних резервів, а енергетична криза вже спричиняє масштабні відключення електроенергії – у деяких регіонах світло зникає до 20–22 годин на добу. Ситуацію погіршує зношена інфраструктура електростанцій, які часто виходять з ладу.

У Гавані вночі відбулися протести: люди виходили на вулиці, били в каструлі та перекривали дороги. Повідомлялося також про сутички з поліцією.

Влада пояснює кризу наслідками багаторічного дефіциту постачання нафти, санкційної політики США та раптового скорочення імпорту енергоносіїв із Венесуели, яка раніше була головним постачальником. Часткові постачання з інших країн, зокрема Росії, не змогли стабілізувати ситуацію.

Президент Мігель Діас-Канель назвав ситуацію «надзвичайно напруженою» та поклав відповідальність на зовнішній тиск з боку США, тоді як Вашингтон заявляє про політичну кризу всередині кубинської системи.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо виступив із роз'ясненням щодо ситуації навколо енергопостачання Куби, заперечивши існування будь-якої нафтової блокади острова. За його словами, нинішні труднощі Гавани пов'язані не з обмеженнями з боку Вашингтона, а зі зміною політики Венесуели.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про розширення американських санкцій проти уряду Куби. Нові обмеження спрямовані проти осіб, організацій та пов’язаних структур, які підтримують силовий апарат кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини.