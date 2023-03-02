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Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

«Паливний» ворог знов на кордоні

glavcom.ua
Формально в нас навіть немає заборони на імпорт російських нафтопродуктів
фото з відкритих джерел

Якщо в суміші 49% російського пального, то воно вже вважається неросійським

Це добре, що ми з пальним. Більш того, з початку року бензин та дизпальне втратили 4-5 грн на літрі або 8-10%. Але чемпіоном є скраплений газ – подешевшав теж на 5 грн, але це становить 20%! Начебто, непогано. Але.

Це здешевлення автогазу відбувається переважно завдяки збільшенню частки… російського ресурсу. Він йде не напряму, на ньому не написано, що це він, але це так. Імпортується під виглядом «польських», «литовськи» та «латвійських» міксів, іноді навіть з благообразними євро-сертифікатами.

А чи знаєте ви, якщо в суміші 49% російського пального, то воно вже вважається неросійським? Так це трактує європейське законодавство. Щоправда, є великі сумніви, що в тих диво-міксах є щось крім російського. Окремі партії автогазу оформлюються просто на підставі паспортів якості латвійських сховищ, куди крім російського ресурсу більше нічого не надходить.

І якщо автогаз почав «газувати» з осені, то наразі дочекались й дизелю. Минулого тижня для оформлення надійшов чи то албанський, чи то єгипетський вантаж. Гадаю, скоро надійде мароканський, алжирський, єгипетський або туніський…

Ці країни – нові несподівані експортери дизпального, які здебільшого не мають своєї нафтопереробки. А звідки тоді продукт? З Росії. Саме ці країни почали приймати це пальне після європейського ембарго на російські нафтопродукти, яке набуло чинності 5 лютого.

Окрема тема – Туреччина. Та імпортує й російську нафту, й російські нафтопродукти. Трейдери кажуть, що сильно там не заморочуються – на морських терміналах «перебивають» паспорти й це пальне перетворюється на турецьке, тобто непідсанкційне… У лютому «турецького» пального було 50 тис. т або 10% від загального імпорту.

Але й це ще не все. Ще було імпортовано 50 тис. т індійського дизпального. Воно теж йде з турецьких портів. Але якщо в ті порти постачається також сотні тисяч тон російського ресурсу, як розібратись, що приїхало зрештою до нас? Як відслідкувати, скільки того індійського палива прийшло та вийшло з Туреччини? Є думка, що з індійськими сертифікатами звідти виходить у декілька разів більше, ніж заходить.

Тобто походження 20% нашого лютневого імпорту з турецьких берегів є під великою підозрою.

Характерно, що такі вантажі в Європу не проходять. Й головним фільтром тут є банківська система: аналітики відслідковують товарні потоки, виявляють токсичні вантажі та відмовляють у фінансуванні цих операцій. Але вже є відповідь ринку й на це – азійські та арабські банки. У Європу ти навряд чи заїдеш, а от в Україну – будь ласка!

Скажу більше – формально в нас навіть немає заборони на імпорт російських нафтопродуктів. Для митного оформлення достатньо будь-якого паспорту якості, сертифікат походження не обов’язковий… Більш того, якщо митниця відмовиться від оформлення, може цілком законно отримати позов від вантажовласника.

Побудова бар’єрів проти російського пального на нашому кордоні – новий виклик «паливному» фронту й державі в цілому. Наразі багато трейдерів намагаються утримуватись від підозрілих партій та сподіваються на адекватні дії держави. Але якщо їх не буде, при тому найближчим часом, «криваве» пальне швидко затопить країну. Не тому, що хтось хоче заробити. Просто з ним неможливо конкурувати.

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Теги: Туреччина митниця нафтопродукти ембарго імпорт бензин партії пальне втрати ворог

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