В Албанії заарештовано судно з, ймовірно, російською нафтою

Розглядається версія, за якою нафту вивезено з країн, на які поширюється ембарго, зокрема з Росії

Поліція Албанії затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило 22,5 тисячі тонн нафти за підробленими документами. Про це повідомила пресслужба поліції Албанії.

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Албанські правоохоронці підозрюють, що нафту вивезено з країн, на які поширюється ембарго, зокрема з Росії. За інформацією правоохоронних органів, танкер був завантажений нафтою в грецькому порту Каламата з іншого судна.

Поліція підозрює, що ця партія нафти походить із країн, що перебувають під санкціями, і була завезена до Албанії контрабандою, оскільки не мала належної документації.

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Правоохоронці вилучили нафту та навігаційну документацію капітана, а також затримали екіпаж із 22 громадян для подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, що в межах восьмого антиросійського пакету санкцій ЄС, 5 грудня 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, що експортується морем, у 60 дол. за барель.

До слова, 4 лютого Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти.

Крім того, стало відомо, яка країна виявилася найбільшим покупцем російської нафти.

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