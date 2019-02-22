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    Думки вголос

    Така «зелена» енергетика це вже відверте зло для держави

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Розсилка
    Така «зелена» енергетика це вже відверте зло для держави

    Ахметов - бізнесмен, а державні інтереси мали би відстоювати прем`єр, президент, депутати. Чи відстоюють?

    На фото інформація про енергетичні потужності (зелена колонка) та споживання (синя колонка) станом на 2014 рік.

    Як бачимо, на Півдні, а це Дніпровська енергетична система та Південна енергетична система, потужності вже суттєво перевищували споживання електричної енергії. З того часу поставки е/е в Крим припинені, отже, надлишок е/е на Півдні ще збільшився.

    Але 90% наших «зелених» вітра та сонця продовжують будуватись на Півдні, просто тому що там власникам електростанцій можна більше заробити. Незважаючи на те, що там державі це НЕ ПОТРІБНО.

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    Дефіцит потужності є на Півночі (Пінічна система, Центральна система), але там якраз нічого не будується. Звичайно, були пропозиції, щоб стимулювати нові потужності там, де є дефіцити (законопроект Войціцькоі 8449-5), але ж кому цікавий державний інтерес, якщо більше заробити можна на Півдні?

    Там же на Півдні недавно ДТЕК Ахметова запустив сонячну станцію 250 МВт (по найвищому у світі зеленому тарифу), також будує там же ще понад 500 МВт. На ці сонячні станції не тільки сонячні панелі закуповуються із Китаю (валюта із України в Китай), але кажуть, навіть приїжджали китайські будівельно-монтажні бригади, щоб станцію збудувати. Робочих місць для українців ці сонячні станції дають майже нуль, але ось «зелені» тарифи платити ми всі маємо.

    Там же поряд у Запоріжжі знаходиться титано-магнієвий комбінат. Електроенергія для нього займає 42% у собівартості. Колись він будувався із розрахунку на те, що в країні є дешева атомна е/е, є українське вугілля по українській ціні. А тепер ми маємо Роттердам+ та найвищі у світі зелені тарифи. А також 50 млрд грн у рік, які додатково лягають на промислових споживачів через перехресне субсидіювання тарифів. Завод, скоріш за все, скоро стане банкрутом, він не розрахований на роботу у таких умовах. На заводі працює 3500 чол.

    Якщо чесно, то така «зелена» енергетика це вже відверте зло для держави, яке принесе нам багато проблем у майбутньому. І це навіть безвідносно до того, будується там Ахметов, чи наші політики заради свого піару дають можливість західним компаніям збирати із бідних українців найвищі у світі «зелені» тарифи. Хоча, звичайно, не помічати закономірності, де Ахметов - там найвищі тарифи, було б дуже наївно. Але Ахметов - бізнесмен, а державні інтереси мали би відстоювати прем`єр, президент, депутати. Чи відстоюють?

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Крим енергетика тарифи корупція в Україні вугілля Рінат Ахметов електроенергія ДТЕК
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