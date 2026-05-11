Четверо українців залишаються на судні, де спалахнув хантавірус: МЗС повідомило деталі евакуації

Громадяни України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів

Одного з українців, який був членом екіпажу лайнера MV Hondius, буде евакуйовано спецрейсом

Четверо з п’яти українських членів екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, де було зафіксовано спалах хантавірусу, залишаться на судні для забезпечення його переходу в Нідерланди. Водночас одного українця буде евакуйовано спецрейсом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України, яке цитує «Укрінформ».

«За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, ще один українець має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів, консульські посадові особи України перебувають на контакті з ним. «Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано», – повідомила пресслужба відомства.

Міністерство наголошує, що справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС, посольства України в Нідерландах, посольства України в Іспанії та консульства України в Малазі.

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius спалахнув хантавірус – троє пасажирів загинули, п'ять випадків підтверджено, десятки людей по всьому світу перебувають під медичним наглядом.

Хантавірус – рідкісна, але надзвичайно небезпечна інфекція, яку зазвичай переносять гризуни. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із висохлими виділеннями мишей або щурів – наприклад, під час прибирання там, де вони гніздувалися. Вірус спричиняє два типи захворювань: одне вражає легені, інше – нирки. Легеневий різновид – хантавірусний легеневий синдром – вбиває близько 38–40% хворих. Вакцини не існує, специфічних ліків теж: пацієнтів лікують симптоматично, у важких випадках підключають до апарату штучної вентиляції легень. Симптоми з'являються через один–вісім тижнів після зараження і спочатку нагадують грип: втома, лихоманка, головний біль. За чотири–десять днів додаються кашель, задишка та набряк легень.

Вірус, що поширився на борту MV Hondius, – штам Андес, який циркулює в Аргентині та Чилі. Це єдиний відомий тип хантавірусу, здатний у рідкісних випадках передаватися від людини до людини – зазвичай при тривалому тісному контакті, як-от між членами сім'ї або сусідами по каюті. Мікробіолог Ґуставо Палесіос з медичної школи Ікан при Маунт-Сінаї підрахував: за всю історію спостережень науковці задокументували лише близько трьох тисяч випадків цього штаму.

ВООЗ класифікує ризик для загальної спільноти як низький, а американський CDC оголосив третій рівень готовності – найнижчий із можливих надзвичайних рівнів агентства.

До слова, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції.