Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»
Самуельссон: Було б дуже дивно бачити росіян зі зброєю
фото: Reuters

Спортсменів з РФ було усунуто IBU у березні 2022 року через російську агресію проти України

Олімпійський чемпіон 2018 року в естафеті та дворазовий чемпіон світу з біатлону Себастьян Самуельссон переконаний, що російських біатлоністів не мають допускати до участі у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT Sport.

Союз біатлоністів Росії (СБР) оскаржив у Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення про недопуск росіян до участі у турнірах під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). 

«Було б дуже дивно бачити тут росіян зі зброєю. Сумно, що це вирішується на юридичному рівні, де правила трактуються по-різному. Але я довіряю регламенту IBU і не думаю, що ми опинимося в тій самій ситуації, що й інші види спорту. Правила у всіх різні: у FIS свої, у IBU свої. Для мене абсолютно ясно, що росіян тут не повинно бути», – заявив швед.

Спортсменів з РФ було усунуто IBU у березні 2022 року через російську агресію проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: Себастьян Самуельссон росія біатлон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
Вчора, 13:17
Італія підтримає українську енергетичну інфраструктуру необхідним обладнанням
Зеленський обговорив із Мелоні допомогу для енергетики
7 грудня, 22:23
Російський кросовер Volga K40 та китайський автомобіль Geely
Росіяни показали нові моделі «Волги»: виявилося, це копії китайської Geely (фото)
6 грудня, 15:35
Партизани зламали сайт
Партизани «Атеш» здійснили кібератаку на головний сайт мобілізації у РФ
3 грудня, 14:59
Усик: Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
1 грудня, 18:00
Зоран Гаїч брав участь у пропагандистському заході
Міністр спорту Сербії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
23 листопада, 18:47
Соратник Путіна «вклонився» українським сім'ям, які «зберігають рідну російську мову»
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
18 листопада, 11:05
Фінляндія розпочала військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проводить навчання біля кордону з РФ
17 листопада, 16:13
На окупованій Луганщині Росія провела примусову мобілізацію резервістів – ОВА
На окупованій Луганщині Росія провела примусову мобілізацію резервістів – ОВА
16 листопада, 07:59

Новини

Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу
Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»
Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»
«Тиск, підкуп та шантаж». Міністр Бідний прокоментував скандальне проросійське рішення МОК
«Тиск, підкуп та шантаж». Міністр Бідний прокоментував скандальне проросійське рішення МОК
Боротьба триває: усі результати Ліги конференцій за 11 грудня
Боротьба триває: усі результати Ліги конференцій за 11 грудня
«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій
«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua