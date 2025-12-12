Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»

Самуельссон: Було б дуже дивно бачити росіян зі зброєю

Олімпійський чемпіон 2018 року в естафеті та дворазовий чемпіон світу з біатлону Себастьян Самуельссон переконаний, що російських біатлоністів не мають допускати до участі у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT Sport.

Союз біатлоністів Росії (СБР) оскаржив у Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення про недопуск росіян до участі у турнірах під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

«Було б дуже дивно бачити тут росіян зі зброєю. Сумно, що це вирішується на юридичному рівні, де правила трактуються по-різному. Але я довіряю регламенту IBU і не думаю, що ми опинимося в тій самій ситуації, що й інші види спорту. Правила у всіх різні: у FIS свої, у IBU свої. Для мене абсолютно ясно, що росіян тут не повинно бути», – заявив швед.

Спортсменів з РФ було усунуто IBU у березні 2022 року через російську агресію проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.