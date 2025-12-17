Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії

Зміцнення рубля на 46% з початку року видання називає «не ознакою здоров’я, а відчаю»

Позиції диктатора Володимира Путіна, за оцінкою видання, «набагато слабші, ніж свідчить його риторика»

Економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки. Про це йдеться в аналітичному матеріалі журналу Time, пише «Главком».

Time підкреслює, що значна частина економічної активності спрямована на низькопродуктивне військове виробництво. «Боєприпаси, обмундирування та фортифікаційні споруди сприяють ВВП, але не покращують довгостроковий добробут чи накопичення капіталу», – йдеться в матеріалі.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».

Фінансова ситуація країни різко погіршується. Бюджетний дефіцит Росії у 2025 році зріс до приблизно 5,7 трлн рублів – близько 3% ВВП. За перші вісім місяців року дефіцит уже становив 4,2 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Витрати на оборону, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, досягли 15,5 трлн рублів, що на 125% більше, ніж у 2021 році. Time зазначає, що це «найвищий рівень з часів Холодної війни».

Резерви також стрімко тануть: ліквідні активи Фонду національного добробуту скоротилися зі 115 млрд доларів у 2022 році до близько 35 млрд доларів у середині 2025-го.

Зміцнення рубля на 46% з початку року видання називає «не ознакою здоров’я, а відчаю». Валюта утримується завдяки жорсткому контролю за рухом капіталу, високим ставкам і примусовому продажу валютної виручки експортерами. «Сильний рубль означає, що Росії доводиться продавати ще більше нафти й газу, щоб отримати той самий дохід», – наголошує Time.

Доходи від енергетики, які формують близько 60% бюджету, продовжують падати. За оцінкою Goldman Sachs, експортні нафтові доходи скоротилися з 7,6% ВВП до 3,7%, а експорт газу відстає від річних планів на 25%.

Додаткового удару завдали атаки українських безпілотників: пошкоджено близько половини ключових нафтових об’єктів, а потужності нафтопереробки зменшилися на 10%. Time зазначає, що «Роснефть» скоротила переробку на 22%, а сотні мільйонів барелів нафти застрягли в танкерах без ринків збуту.

Аналітики Time також звертають увагу на критичну торговельну асиметрію з Китаєм і зростаючу залежність від країн, які допомагають обходити санкції. Водночас російська промислова база –– автомобільна, авіаційна та напівпровідникова – «фактично деградує».

Окремо видання описує «пастку воєнної економіки». З 2022 року понад мільйон людей були вилучені з цивільного сектору через мобілізацію або еміграцію, причому значна частина – це молоді та кваліфіковані фахівці. Надбавки за контрактну службу різко скоротилися, а більшість регіонів стикаються з дефіцитом новобранців.

Time робить висновок, що «російська економіка воєнного часу руйнується під тиском скорочення енергетичних доходів, втрати людського капіталу та деградації виробничої бази». Позиції диктатора Володимира Путіна, за оцінкою видання, «набагато слабші, ніж свідчить його риторика».

Водночас журнал наголошує, що використати ці вразливості можливо лише за умови збереження підтримки України з боку США та Європи. «Це не просто боротьба за території, а тест на рішучість західних демократій захищати порядок, заснований на правилах», – підсумовує Time.