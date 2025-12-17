Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
Зміцнення рубля на 46% з початку року видання називає «не ознакою здоров’я, а відчаю»
фото з відкритих джерел

Позиції диктатора Володимира Путіна, за оцінкою видання, «набагато слабші, ніж свідчить його риторика»

Економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки. Про це йдеться в аналітичному матеріалі журналу Time, пише «Главком».

Time підкреслює, що значна частина економічної активності спрямована на низькопродуктивне військове виробництво. «Боєприпаси, обмундирування та фортифікаційні споруди сприяють ВВП, але не покращують довгостроковий добробут чи накопичення капіталу», – йдеться в матеріалі.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».

Фінансова ситуація країни різко погіршується. Бюджетний дефіцит Росії у 2025 році зріс до приблизно 5,7 трлн рублів – близько 3% ВВП. За перші вісім місяців року дефіцит уже становив 4,2 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Витрати на оборону, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, досягли 15,5 трлн рублів, що на 125% більше, ніж у 2021 році. Time зазначає, що це «найвищий рівень з часів Холодної війни».

Резерви також стрімко тануть: ліквідні активи Фонду національного добробуту скоротилися зі 115 млрд доларів у 2022 році до близько 35 млрд доларів у середині 2025-го.

Зміцнення рубля на 46% з початку року видання називає «не ознакою здоров’я, а відчаю». Валюта утримується завдяки жорсткому контролю за рухом капіталу, високим ставкам і примусовому продажу валютної виручки експортерами. «Сильний рубль означає, що Росії доводиться продавати ще більше нафти й газу, щоб отримати той самий дохід», – наголошує Time.

Доходи від енергетики, які формують близько 60% бюджету, продовжують падати. За оцінкою Goldman Sachs, експортні нафтові доходи скоротилися з 7,6% ВВП до 3,7%, а експорт газу відстає від річних планів на 25%.

Додаткового удару завдали атаки українських безпілотників: пошкоджено близько половини ключових нафтових об’єктів, а потужності нафтопереробки зменшилися на 10%. Time зазначає, що «Роснефть» скоротила переробку на 22%, а сотні мільйонів барелів нафти застрягли в танкерах без ринків збуту.

Аналітики Time також звертають увагу на критичну торговельну асиметрію з Китаєм і зростаючу залежність від країн, які допомагають обходити санкції. Водночас російська промислова база –– автомобільна, авіаційна та напівпровідникова –  «фактично деградує».

Окремо видання описує «пастку воєнної економіки». З 2022 року понад мільйон людей були вилучені з цивільного сектору через мобілізацію або еміграцію, причому значна частина – це молоді та кваліфіковані фахівці. Надбавки за контрактну службу різко скоротилися, а більшість регіонів стикаються з дефіцитом новобранців.

Time робить висновок, що «російська економіка воєнного часу руйнується під тиском скорочення енергетичних доходів, втрати людського капіталу та деградації виробничої бази». Позиції диктатора Володимира Путіна, за оцінкою видання, «набагато слабші, ніж свідчить його риторика».

Водночас журнал наголошує, що використати ці вразливості можливо лише за умови збереження підтримки України з боку США та Європи. «Це не просто боротьба за території, а тест на рішучість західних демократій захищати порядок, заснований на правилах», – підсумовує Time.

Читайте також:

Теги: економіка санкції війна боєприпаси валюта гроші росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кудерметова посідає 104 місце у рейтингу WTA
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії
15 грудня, 10:47
Нюрнберзький процес
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
14 грудня, 16:00
Зеленський заявив, що чисельність ЗСУ у межах можливої угоди становитиме 800 тис. осіб
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
11 грудня, 18:30
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
7 грудня, 08:30
Росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом
6 грудня, 10:28
Підполковник Михайло Кучеренко загинув 23 листопада 2025 року на Харківщині від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання
Віддав 11 років обороні України. Згадаймо підполковника Михайла Кучеренка
1 грудня, 09:00
Зараз вирішується доля кожного з нас
«План Трампа» – це не мир, а відкладена війна
23 листопада, 20:07
Зеленський провів нараду з урядовцями
Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку». Коли очікувати кошти?
22 листопада, 16:29
Чи підпише Україна угоду Трампа?
Чи підпише Україна угоду Трампа?
21 листопада, 11:00

Економіка

Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%
Інфляція на оренду в Туреччині сягнула 60%
Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик
Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua