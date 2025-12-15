Головна Країна Події в Україні
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували село Товсте на Донеччині
скриншот з deepstatemap.live

Росіяни просунулися в районі Ямполя та Сіверська

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій станом, пише «Главком».

Російські війська окупували село Товсте (раніше Толстой) в Донецькій області. Окрім цього, росіяни просунулися в районі Ямполя та Сіверська.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Водночас російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. 

