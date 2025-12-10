Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових

Російський диктатор Путін запевнив, що на захоплених українських територіях російських військових нібито зустрічають зі словами: «Ми чекали вас»

Під час засідання Ради з прав людини російський диктатор Володимир Путін висловився щодо війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

Путін знову озвучив традиційний для Кремля наратив стосовно України. Він назвав «повернені від України території історично російськими» і озвучив сумнівне твердження, що російських військових там нібито зустрічають словами: «Ми чекали вас».

Диктатор заявив, що Москва намагається закінчити війну, «розпочату владою України», і пообіцяв, що так звана спеціальна військова операція буде доведена до логічного завершення.

Раніше російський диктатор Володимир Путін запевнив, що РФ «налаштована припинити війну», але водночас повторив пропагандистську тезу про те, що її нібито «розв’язав Захід руками України».

Путін не визнав того, що саме Росія є країною-агресором та напала на Україну. Він заявив, що нібито саме західні країни «винні» у війні, однак так і не пояснив, яким чином ті «змусили» його напасти на сусідню країну.

Як відомо, 8 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає залучення громадян РФ, що перебувають у запасі, до військових зборів у 2026 році.

Згідно з документом, резервісти будуть призиватися для участі в навчаннях, що мають відбутися наступного року.

Нагадаємо,президент Росії Володимир Путін має підстави бути задоволеним нещодавнім візитом посланця США Стіва Віткоффа до Москви, попри відсутність прориву в питанні угоди про припинення війни проти України.

Помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що під час переговорів не було досягнуто згоди щодо центрального питання – територій, і ознак швидкого проведення чергового саміту між Путіним і президентом США Дональдом Трампом також немає.